Bahis soruşturmasında 428 sevk daha!

Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak TFF, 353 bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemcinin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 428 hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi." ifadeleri yer aldı.