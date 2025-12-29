CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bahis soruşturmasında 428 sevk daha!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 18:16 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 18:41
Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak TFF, 353 bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemcinin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 428 hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi." ifadeleri yer aldı.

DİĞER
