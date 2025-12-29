CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri için rekor talep

2026 FIFA Dünya Kupası biletleri için rekor talep

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 19:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2026 FIFA Dünya Kupası biletleri için rekor talep

FIFA'dan yapılan açıklamada, 11 Aralık'ta başlayan satışlarda 200'den fazla ülkeden bilet talebinde bulunulduğu ve doğrulanmış kredi kartı verilerine göre 2026 Dünya Kupası biletlerine gelen başvuru sayısının sunulan koltuk kapasitesinin 30 katından fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, bilet başvurularının 1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'ndaki toplam 964 maçın seyirci sayısının tam 3,4 katı olduğu aktarıldı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

F.Bahçe'ye Boşnak stoper!
Erden Timur mahkemeye sevk edildi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Sörloth'tan Fenerbahçe'yi yıkan haber!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 19:41
TFF cezaları onadı! 70 futbolcu... TFF cezaları onadı! 70 futbolcu... 19:38
Erden Timur mahkemeye sevk edildi! Erden Timur mahkemeye sevk edildi! 19:26
F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! 18:45
Fırtına'da Süper Kupa mesaisi Fırtına'da Süper Kupa mesaisi 18:38
Sörloth'tan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Sörloth'tan Fenerbahçe'yi yıkan haber! 18:23
Daha Eski
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 18:23
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 18:16
Zimbabve-Güney Afrika maçı detayları Zimbabve-Güney Afrika maçı detayları 18:15
Angola-Mısır maçı detayları Angola-Mısır maçı detayları 17:42
Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! 16:39
Başsavcılıktan Saran iddialarına yalanlama Başsavcılıktan Saran iddialarına yalanlama 16:35