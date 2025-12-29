CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Tarik Muharemovic sürprizi! Transferde dev rakipler

Ara transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına yapacağı takviyede sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen 22 yaşındaki Bosna-Hersekli stoper Tarik Muharemovic'i listesine ekledi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de savunma hattına yapılacak takviyeler merak konusu iken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen Tarik Muharemovic'i radarına aldı.

Sezon başında 3 milyon euro bonservis karşılığında transfer olduğu Sassuolo'da gösterdiği performans ile kendini kanıtlayan Bosna-Hersekli oyuncu, sadece yarım sezonun sonunda piyasa değerini 14 milyon euro'ya yükseltti.

Geçtiğimiz yıllarda Juventus'un U19 ve Serie B takımlarında forma giyen Muharemovic'in adı son günlerde eski takımı Juventus ve Premier Lig temsilcisi Newcastle United ile anıldı.

Öte yandan fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından derlediği haberin devamında; yetenekli stoperin bir sonraki satışından Juventus'un 50% pay alacağı ve bu sebeple kulübünün 25 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.

