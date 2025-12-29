Karatecilerden 45 madalyalık büyük başarı!

Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 2. Etabı'nda Elazığlı sporcular 25 altın, 13 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 45 madalya turnuvaya damga vurdu.

Hatay'da iki gün önce düzenlenen Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 2. Ayhan Bekler Etabı'nda Elazığ'ı temsil eden GAKGO Spor Kulübü, elde ettiği 25 altın, 13 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 45 madalya ile turnuvaya damga vurdu. 24 ilden 72 takım ve 753 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Antrenör Turgut Gürgöze idaresinde mindere çıkan GAKGO Spor Kulübü sporcuları, gösterdikleri üstün performansla 2. Etabı da birinci sırada tamamladı. Geçtiğimiz ay Diyarbakır'da oynanan 1. Etap müsabakalarını da zirvede tamamlayan GAKGO Spor Kulübü, bu sonuçla birlikte final müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Turnuvada Karaali Altınvuruş Spor Kulübü ikinci, Nakama Spor Kulübü Derneği ise üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Antrenör Turgut Gürgöze, Elazığ'da kısa süre önce kurulan kulübün kısa zamanda büyük başarılara imza attığını belirterek, tamamen ücretsiz eğitim alan sporcularını kazandıkları dereceler nedeniyle tebrik etti.