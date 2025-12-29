CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Angola-Mısır MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angola-Mısır MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu 3. haftasında Angola ile Mısır karşı karşıya gelecek. Turnuvada henüz galibiyet alamayan Angola, güçlü rakibine karşı tur umutlarını diri tutmayı amaçlıyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Mısır ise son 16 turu öncesi kazanarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan futbolseverler, "Angola-Mısır maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Angola-Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 17:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Angola-Mısır MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angola-Mısır maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda 3. hafta heyecanı, Angola ile Mısır arasındaki kritik mücadeleyle yaşanacak. Turnuvada henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Angola, güçlü rakibi karşısında kazanarak gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Yoluna yenilgisiz devam eden Mısır ise son 16 turu öncesinde galibiyet serisini devam ettirme peşinde. Peki, Angola-Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANGOLA-MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda 3. haftada oynanacak Angola-Mısır maçı 29 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ANGOLA-MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Agadir Stadyumu'nda oynanacak Angola-Mısır maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Sörloth'tan Fenerbahçe'yi yıkan haber!
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk listeyi verdi...
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 18:16
Zimbabve-Güney Afrika maçı detayları Zimbabve-Güney Afrika maçı detayları 18:15
Angola-Mısır maçı detayları Angola-Mısır maçı detayları 17:42
Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! 16:39
Başsavcılıktan Saran iddialarına yalanlama Başsavcılıktan Saran iddialarına yalanlama 16:35
Metin Mert Varol'dan okçuluk Türkiye rekoru! Metin Mert Varol'dan okçuluk Türkiye rekoru! 16:30
Daha Eski
İstanbulspor rahat kazandı! İstanbulspor rahat kazandı! 16:22
Hakan Deniz Coşkun Avrupa şampiyonu! Hakan Deniz Coşkun Avrupa şampiyonu! 16:18
Efes’ten kısa rotasyonuna takviye! Efes’ten kısa rotasyonuna takviye! 15:38
Filipe Luis’in sözleşmesi uzatıldı! Filipe Luis’in sözleşmesi uzatıldı! 15:32
Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı! Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı! 15:30
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! 15:21