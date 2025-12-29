Angola-Mısır MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angola-Mısır maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda 3. hafta heyecanı, Angola ile Mısır arasındaki kritik mücadeleyle yaşanacak. Turnuvada henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Angola, güçlü rakibi karşısında kazanarak gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Yoluna yenilgisiz devam eden Mısır ise son 16 turu öncesinde galibiyet serisini devam ettirme peşinde. Peki, Angola-Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANGOLA-MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda 3. haftada oynanacak Angola-Mısır maçı 29 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ANGOLA-MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Agadir Stadyumu'nda oynanacak Angola-Mısır maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.