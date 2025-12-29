CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Roma-Genoa MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Genoa MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Roma ile Genoa karşı karşıya gelecek. Gasperini yönetiminde son maçını kaybeden sarı-kırmızılılar, evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak puanını 33'e yükseltmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermeyi amaçlayan Daniele De Rossi ve öğrencileri ise 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Roma-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 21:45
Roma-Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 17. hafta heyecanı, Roma ile Genoa'yı karşı karşıya getirecek mücadeleyle devam ediyor. Teknik Direktör Gasperini yönetiminde son haftada yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak puanını 33'e çıkarmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmana çıkacak olan Genoa cephesinde ise Daniele De Rossi ve öğrencileri, kötü seriyi bitirip alt sıralardan uzaklaşma peşinde. 14 puanla 17. sırada yer alan konuk ekip için bu maç büyük önem taşıyor. Peki, Roma-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanacak Roma-Genoa maçı 29 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

ROMA-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Genoa maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
