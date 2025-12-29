CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Mısır, Angola ile yenişemedi: 0-0

Mısır, Angola ile yenişemedi: 0-0

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda son 16 turuna katılımı garantileyen Mısır, Angola ile golsüz berabere kaldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 22:14 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 22:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mısır, Angola ile yenişemedi: 0-0

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Mısır, Angola ile karşı karşıya geldi. Devre arasına golsüz eşitlik ile girilen mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlik ile noktalandı. Maça yedekleriyle çıkan Mısır Milli Takımı, turnuvada son 16 turuna kalmayı garantilemişti. Öte yandan Zimbabve'yi 3-2 mağlup eden Güney Afrika, 6 puan ile B Grubu'nda son 16 turuna kalan bir diğer takım oldu. Angola 2 puan ile üçüncü, Zimbabve ise 1 puan ile son basamakta yer aldı.

Erden Timur mahkemeye sevk edildi!
F.Bahçe'ye Boşnak stoper!
DİĞER
Fenerbahçe kiralık göndermişti! Sofyan Amrabat’a dev teklif
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı
Sörloth'tan Fenerbahçe'yi yıkan haber!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma-Genoa maçı detayları Roma-Genoa maçı detayları 21:45
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep 2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep 19:54
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 19:41
TFF cezaları onadı! 70 futbolcu... TFF cezaları onadı! 70 futbolcu... 19:38
Erden Timur mahkemeye sevk edildi! Erden Timur mahkemeye sevk edildi! 19:26
F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! 18:45
Daha Eski
Fırtına'da Süper Kupa mesaisi Fırtına'da Süper Kupa mesaisi 18:38
Sörloth'tan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Sörloth'tan Fenerbahçe'yi yıkan haber! 18:23
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 18:23
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 18:16
Zimbabve-Güney Afrika maçı detayları Zimbabve-Güney Afrika maçı detayları 18:15
Angola-Mısır maçı detayları Angola-Mısır maçı detayları 17:42