Mısır, Angola ile yenişemedi: 0-0

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Mısır, Angola ile karşı karşıya geldi. Devre arasına golsüz eşitlik ile girilen mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlik ile noktalandı. Maça yedekleriyle çıkan Mısır Milli Takımı, turnuvada son 16 turuna kalmayı garantilemişti. Öte yandan Zimbabve'yi 3-2 mağlup eden Güney Afrika, 6 puan ile B Grubu'nda son 16 turuna kalan bir diğer takım oldu. Angola 2 puan ile üçüncü, Zimbabve ise 1 puan ile son basamakta yer aldı.