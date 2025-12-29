Komorlar-Mali CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Komorlar-Mali maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda 3. hafta, Komorlar ile Mali arasında oynanacak kritik mücadeleyle tamamlanıyor. Gruptan çıkma hedefiyle sahaya çıkacak iki ekip de bu karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Maç öncesinde Komorlar 1 puanla yoluna devam ederken, Mali 2 puanla avantaj arıyor. Peki, Komorlar-Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOMORLAR-MALİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda 3. haftada oynanacak Komorlar-Mali maçı 29 Aralık Pazartesi günü saat 22.00'de başladı.

KOMORLAR-MALİ MAÇI HANGİ KANALDA?

V. Muhammed Stadyumu'nda oynanan Komorlar-Mali maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.