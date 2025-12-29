Christopher Nkunku kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nkunku istatistikleri

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Atletik yapısı, teknik özellikleri ve yetenekleri ile modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Christopher Nkunku'nun adı Türk takımlarıyla anılmaya devam ediliyor. Başarılı futbolcu hakkında merak edilenleri arama motorlarına soran futbolseverler, "Christopher Nkunku kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi konuları öğrenmeyi sürdürüyor. İşte, Christopher Nkunku kariyeri ve istatistikleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 23:42
Güçlü fiziği, teknik kapasitesi ve sahadaki çok yönlü oyunuyla modern futbolun öne çıkan isimleri arasında yer alan Christopher Nkunku, Türk kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Christopher Nkunku kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları merak ediyor. Performansı ve istatistikleriyle dikkat çeken yıldız futbolcunun kariyerine dair öne çıkan detaylar haberimizde...

CHRISTOPHER NKUNKU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Christopher Nkunku, 14 Kasım 1997 tarihinde Fransa'nın Lagny-surMarne bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine futbolcu olarak devam eden Nkunku 28 yaşında.

CHRISTOPHER NKUNKU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Modern futbolun sevilen isimlerinden biri olan Christopher Nkunku santrafor mevkisinde oynuyor. Aynı zamanda on numara ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebilen yetenekli futbolcu, hücum yollarında teknik direktörünün elini kolaylaştırıyor.

CHRISTOPHER NKUNKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Paris Saint-Germain B takımında başlayan Christopher Nkunku'nun kariyeri şu şekilde:

2014-2016 Paris Saint-Germain B
2015-2019 Paris Saint-Germain
2019-2023 RB Leipzig
2023-2025 Chelsea
2025 Milan

CHRISTOPHER NKUNKU İSTATİSTİKLERİ

PSG, RB Leipzig, Chelsea ve Milan gibi takımlarda 370 maça çıkan Christopher Nkunku, bu karşılaşmalarda 114 gol atarken, 73 defa asist yaptı.

Fransa Milli Takımı'nda 18 maçta süre bulan Christopher Nkunku, oynadığı mücadelelerde 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

CHRISTOPHER NKUNKU PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Christopher Nkunku piyasa değeri 32 milyon euro.

