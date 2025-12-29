Erden Timur tutuklandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 29 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolüne getirildi.

TİMUR'A TUTUKLAMA TALEBİ

Sağlık kontrolünün ardından 25 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aralarında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yargılanan Erden Timur'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

TİMUR'UN DOSYASI AYRILDI

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; futbolda bahis iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erden Timur hakkındaki dosya, 'bahis' soruşturmasından ayrıldı. Dosyanın başsavcılık tarafından görülen lüzum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarıldığı öğrenildi.

TİMUR HAKKINDA HAZIRLANAN SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Erden Timur hakkında savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı. Sevk yazısında Erden Timur'un ortağı olduğu 'Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.' tarafından 2024-2025 yıllarında bir kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin lira para gönderildiği, söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu transferin yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal'ın yurt dışı borsalardaki hesaplarına gönderildiği tespit edildiği belirtildi.

1 MİLYAR LİRA PARA TRANSFER İŞLEMİ YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Öte yandan Akın Topal'ın Erden Timur'un şahsi hesapları arasında da para transferlerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine, şüphelinin alınan ifadesinde Akın Topal'ın arkadaşı olduğunu, aralarında borç alışverişi bulunduğunu beyan ettiği; ancak mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu, 2023-2025 yılları arasında şüphelinin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren firma üzerinden altın alım-satımı açıklaması ile yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi işlemleri yaptığı belirlendiği kaydedildi. Öte yandan şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, MASAK raporu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca tutuklanmasının talep edildiği öğrenildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından 25 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden Erden Timur, Fatih Kulaksız, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Ecem Alkaş, Tufan Kelleci, Mert Aktaş, İsmail Karataş, İlke Tankul, Hüseyin Aybars Tüfekci, Hamit Bayraktar, Ergün Nazlı, Mustafa Çeçenoğlu, İbrahim Yılmaz, Gökhan Payal, Furkan Demir, Eyüp Can Temiz, Dogukan Çınar ile Bahattin Berke Demircan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, Burcu Kurt, Burak Söyleyen ile Emrah Günaydı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.