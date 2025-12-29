Zambiya-Fas MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zambiya-Fas maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda 3. hafta, Zambiya ile Fas arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Gruptan çıkma yolunda hata yapmak istemeyen Zambiya, 1 puanla sahaya umutlarını korumak için çıkıyor. Turnuvada oynadığı tüm maçları kazanarak zirveye yerleşen Fas ise son karşılaşmasından da galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Zambiya-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZAMBİYA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası A Grubu 3. haftasında oynanacak Zambiya-Fas maçı 29 Aralık Pazartesi günü saat 22.00'de başladı.

ZAMBİYA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak Zambiya-Fas maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.