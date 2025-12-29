CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Zambiya-Fas MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zambiya-Fas MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası A Grubu 3. haftasında Zambiya ile Fas karşı karşıya geliyor. Ev sahibine karşı hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmayı hedefleyen Zambiya'nın 1 puanı bulunuyor. Oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan ve zirvede yer alan Fas ise son maçından da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Zambiya-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 22:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zambiya-Fas MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zambiya-Fas maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda 3. hafta, Zambiya ile Fas arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Gruptan çıkma yolunda hata yapmak istemeyen Zambiya, 1 puanla sahaya umutlarını korumak için çıkıyor. Turnuvada oynadığı tüm maçları kazanarak zirveye yerleşen Fas ise son karşılaşmasından da galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Zambiya-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZAMBİYA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası A Grubu 3. haftasında oynanacak Zambiya-Fas maçı 29 Aralık Pazartesi günü saat 22.00'de başladı.

ZAMBİYA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak Zambiya-Fas maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

IDEFIX - REKLAM
Erden Timur tutuklandı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı
Bahis soruşturmasında skandal gelişme!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray’da hazırlıklar başladı! Galatasaray’da hazırlıklar başladı! 23:18
Bahis soruşturmasında skandal gelişme! Bahis soruşturmasında skandal gelişme! 22:50
Bursaspor transferi açıkladı! Bursaspor transferi açıkladı! 22:40
All-Star oylamaları açıklandı! Alperen... All-Star oylamaları açıklandı! Alperen... 22:37
Zambiya-Fas maçı detayları Zambiya-Fas maçı detayları 22:31
Komorlar-Mali maçını canlı takip etmek için tıklayınız... Komorlar-Mali maçını canlı takip etmek için tıklayınız... 22:23
Daha Eski
Mısır, Angola ile yenişemedi Mısır, Angola ile yenişemedi 22:14
Roma-Genoa maçı detayları Roma-Genoa maçı detayları 21:45
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep 2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep 19:54
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 19:41
TFF cezaları onadı! 70 futbolcu... TFF cezaları onadı! 70 futbolcu... 19:38
Erden Timur mahkemeye sevk edildi! Erden Timur mahkemeye sevk edildi! 19:26