Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock gözaltına alındı

Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock gözaltına alındı

Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 00:34
Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock gözaltına alındı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında forma giyen Andrew Goudelock'ın üzerinde esrar bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi. Haberde, 37 yaşındaki ABD'li basketbolcunun Rodos Adası'nda karakolda gözaltında tutulduğu ve savcılığa sevk edileceği aktarıldı. 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Goudelock, NBA'de Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta oynamıştı.

