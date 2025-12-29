CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Oosterwolde’ye 2 talip birden! İşte Fenerbahçe’nin istediği bonservis

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin savunmadaki jokeri Jayden Oosterwolde için Avrupa'dan ilgi artıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Hollandalı futbolcunun olası transferinden kulüp tarihine geçecek bir gelir planlıyor. İşte o dev rakam... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 13:08
Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, kısa sürede gösterdiği performansla kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı.

Sarı-lacivertli formayla sol bekten stoper mevkisine evrilen 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, istikrarlı oyunu ve atletik özellikleriyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde 2 milyon euro civarında olan piyasa değerini 16 milyon euro seviyelerine kadar yükselten Oosterwolde, kulübün en değerli varlıklarından biri haline geldi.

AVRUPA'DAN İKİ CİDDİ TALİP
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Premier Lig temsilcisi Newcastle United ile Serie A devi Roma, genç savunmacının menajeriyle temaslarını sürdürüyor. Her iki kulübün de Oosterwolde'yi yakından takip ettiği ve şartları yokladığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ EN AZ 20 MİLYON EURO
Yönetimin ise Oosterwolde'nin ayrılığına ancak sezon sonunda sıcak bakabileceği öğrenildi. Fenerbahçe cephesi, Hollandalı futbolcunun bonservisi için en az 20 milyon euro talep ediyor.

