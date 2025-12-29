TRANSFER HABERİ - Oosterwolde’ye 2 talip birden! İşte Fenerbahçe’nin istediği bonservis

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, kısa sürede gösterdiği performansla kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı.

Sarı-lacivertli formayla sol bekten stoper mevkisine evrilen 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, istikrarlı oyunu ve atletik özellikleriyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde 2 milyon euro civarında olan piyasa değerini 16 milyon euro seviyelerine kadar yükselten Oosterwolde, kulübün en değerli varlıklarından biri haline geldi.