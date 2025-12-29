Galatasaray’dan 'ayın golü' tepkisi!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de Aralık ayının en güzel golünün Ernest Muçi'nin golü olarak seçilmesi, Galatasaray cephesinde tepkiye yol açtı.

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Victor Osimhen'in Samsunspor ağlarına gönderdiği röveşata golünün görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, Osimhen'in ceza sahası içinde yaptığı akrobatik vuruş ön plana çıkarıldı.

Galatasaray'ın mesajında, "Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar enfes goldü" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM