Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan 'ayın golü' tepkisi!

Galatasaray’dan 'ayın golü' tepkisi!

Süper Lig’de Aralık ayının en güzel golünün Ernest Muçi’ye verilmesine tepki gösteren Galatasaray, Victor Osimhen’in Samsunspor’a attığı röveşata golünü paylaşarak dikkat çeken bir mesaj verdi. İşte o paylaşım... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 14:56
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’dan 'ayın golü' tepkisi!

Süper Lig'de Aralık ayının en güzel golünün Ernest Muçi'nin golü olarak seçilmesi, Galatasaray cephesinde tepkiye yol açtı.

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Victor Osimhen'in Samsunspor ağlarına gönderdiği röveşata golünün görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, Osimhen'in ceza sahası içinde yaptığı akrobatik vuruş ön plana çıkarıldı.

Galatasaray'ın mesajında, "Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar enfes goldü" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

