Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor'u konuk ediyor. Hafta içi oynanacak Juventus maçı öncesinde moral depolamak isteyen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkarmak için mücadele edecek. Leroy Sane ve Arda Ünyay'ın forma giyemeyeceği karşılaşmada Eyüpspor ise düşme hattı sınırından kurtulma motivasyonuyla sahaya çıkacak. Okan Buruk ve Atila Gerin arasındaki taktik savaşına sahne olacak 90 dakikayı Çağdaş Altay yönetecek. Peki Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 13:31
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında liderlik koltuğunu sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Atila Gerin yönetimindeki ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Gaziantep beraberliğinin ardından Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşısında hata yapmayan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde eflatun-sarılıları da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Zirvedeki puan farkını 6'ya çıkararak moral yükseltmek isteyen Okan Buruk!un ekibi, hafta içi de Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda Juventus'u ağırlayacak. Peki, zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi son notlar ve merak edilenler...

GALATASARAY-IKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı, 13 Şubat Cuma günü oynanacak. Zirve ile dibin mücadelesinin futbolseverlerle buluşacağı nefes kesen karşılaşma, saat 20.00'de Çağdaş Altay'ın düdük sesiyle start alacak.

GALATASARAY-IKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-İKAS Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-IKAS EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen

İKAS Eyüpspor: Jankat, Talha, Bedirhan, Onguene, Umut, Taşkın, Baran, Emre, Pintor, Ampem, Umut Bozok

LİDER KOLTUĞUNDA KRİTİK RANDEVU

Ligde geride kalan süreçte 52 puan toplayarak zirveye yerleşen sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetlik bir karneye sahip. Konuk ekip Eyüpspor ise 18 puanla 15. basamakta bulunuyor; eflatun-sarılıların ligdeki performansı 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi şeklinde gerçekleşti. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Cimbom, bu maçı da kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

REKABETTE DÖRDÜNCÜ PERDE

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Galatasaray kazanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da 9-3'lük Galatasaray üstünlüğü göze çarpıyor. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan randevuda ise gülen taraf 2-0'lık skorla sarı-kırmızılılar olmuştu.

9 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda yaşadığı Kocaelispor mağlubiyetinden bu yana Galatasaray, ligde yenilgi yüzü görmedi. O tarihten sonra çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden "Aslan", son olarak Çaykur Rizespor'u dış sahada 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

29 MAÇLIK YENİLMEZLİK KALESİ

Kendi sahasındaki istatistikleriyle dikkat çeken Galatasaray, ligde evinde oynadığı son 29 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. RAMS Park'taki son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı alan Cimbom, o günden bu yana taraftarı önünde çıktığı maçlarda 23 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar evindeki son maçta Kayserispor'u 4-0 yenmişti.

LİGİN OFANSİF VE DEFANSİF ZİRVESİ

Hücum hattındaki etkinliğiyle öne çıkan Galatasaray, ligde attığı 50 golle en golcü takım konumunda. Savunma tarafında ise 14 gol yiyen ekip, Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı durumunda bulunuyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar, +36 averajla bu alanda da ligin lideri.

GOL YÜKÜNÜ ICARDI VE OSIMHEN ÇEKİYOR

Sarı-kırmızılıların skor yükü geniş bir oyuncu grubuna dağılmış durumda. Takımın en skorer isimleri 10 golle Mauro Icardi ve 9 golle Victor Osimhen oldu. Diğer gol katkıları ise şu şekilde:

  • Leroy Sane: Yılmaz: 6 gol

  • Barış Alper Yılmaz: 6 gol

  • Gabriel Sara: 5 gol

  • Yunus Akgün: 4 gol

  • Eren Elmalı: 3 gol

  • İlkay Gündoğan: 2 gol

  • Torreira, Sanchez, Sallai: 1'er gol

  • Ayrıca Fatih Kurucuk ve Aaron Opoku kendi kalelerine attıkları gollerle Galatasaray hanesine katkıda bulundu.

OSİMHEN DURDURULAMIYOR: 5 MAÇLIK SERİ

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, ligde çıktığı son 5 maçın tamamında fileleri havalandırdı. Samsunspor maçıyla (2 gol) başlayan bu seri; Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor (1'er gol) maçlarıyla devam etti. 27 yaşındaki forvet, Eyüpspor karşısında da bu seriyi sürdürmeye çalışacak.

KART SINIRI VE SAĞLIK RAPORU

Eyüpspor mücadelesi öncesi Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Tecrübeli savunmacı, bu maçta kart görmesi halinde Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek. Sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay'ın durumları ise gerçekleştirilecek son idmanın ardından netlik kazanacak.

