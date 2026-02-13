Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi yazarlardan gündem olan değerlendirmeler

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sezonun en kritik maçlarından birinde Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde 2. sırada bulunan Domenico Tedesco ve öğrencileri, ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını korumak/kapatmak üzere sahaya çıkacak. Fatih Tekke ile başarılı bir grafik çizen bordo-mavililer ise İstanbul temsilcisini yenerek "Şampiyonluk yarışında ben de varım" demek üzere taraftarı önünde mücadele edecek. Papara Park'ta 14 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak olan karşılaşma öncesi Gürcan Bilgiç ve İskender Günen, sezonun en önemli maçını Sabah'ta değerlendirdi.

O değerlendirmelerde yanıtlanan sorular şu şekildeydi: 1- Şampiyonluk yarışında bu maçın önemi yüzde kaç? Kazanan şampiyonluğun net favorisidir diyebilir miyiz? 2- Hakem, Halil Umut Meler oldu. Tüm gözler onun üzerinde... Sizce hakemin yönetim stratejisi nasıl olmalı? Hakem atamasını bu kritik maç için doğru buluyor musunuz? 3- Bir yanda Onuachu-Muçi bir yanda Asensio-Talisca. Kalede ise Onana-Ederson gibi iki dev! Kim güçlü? 4- Fatih Tekke de Domenico Tedesco da birer taktik ustası! Bu satranç maçında favori kim? Hangi teknik adam, karşılaşmaya damgasını vurur?