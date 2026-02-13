CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Afrika'dan 17'lik transferler! İmza için geliyorlar

Sezon hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geleceğe yönelik yatırımlarını da ihmal etmiyor. Sarı-lacivertli kulübün son olarak Afrika'dan yaşları 17 olan iki oyuncu ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 14:37
Fenerbahçe, potansiyel vadeden genç oyuncu transferleri için gözünü Afrika'ya dikti.

Africafoot'un haberine göre sarı-lacivertliler, Senegal Premier Lig'de Ajel de Rufisque takımında oynayan Mouhamed Diop transferini sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

Cezayir Ligue 1 ekiplerinden ES Sétif tarafından da temas kurulan 17 yaşındaki Mouhamed Diop'un kariyerine Fenerbahçe'de devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin, AJEL Rufisque'in sürpriz çıkış yapan kadrosunun mevcut en golcü ismiyle görüşmelerde oldukça ileri aşamaya geldiği belirtiliyor. Diop, Senegal Ligue 1'de çıktığı 12 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Senegal 1. Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken genç santrfor için AJEL yöneticileri en az 200 bin euro bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim ise Senegal 2. Lig'de AS Bambey forması giyen Victor Étienne Mendy.

Birçok Avrupa kulübü tarafından izlenen ve 2025 yılında Senegal U17 Milli Takımı ile çıkış yapan genç oyuncunun, yakında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayabileceği ifade edildi.

Senegal futbolunun gelecek vadeden sol kanadının Fenerbahçe tarafından öncelikli hedeflerden biri olduğu vurgulandı.

Her iki genç yeteneğin de önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi, iki futbolcunun kulüpleriyle tam anlaşma sağlamayı hedefliyor.

