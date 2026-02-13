CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund-Mainz 05 maçı canlı yayın: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Mainz 05 maçı canlı yayın: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga’da 22. hafta perdesi BVB Stadyum'da açılıyor. 48 puanla 2. sırada yer alan ve liderin en yakın takipçisi olan Borussia Dortmund, 21 puanla 14. basamakta bulunan Mainz 05’i ağırlıyor. Niko Kovac yönetiminde şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedeflerken; küme düşme korkusunu ensesinde hisseden Mainz 05 ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak nefes almak istiyor. Zirveyi ve ligin alt sıralarını doğrudan etkileyecek olan bu dev buluşma için nefesler tutuldu. Peki Borussia Dortmund-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 14:53
Borussia Dortmund-Mainz 05 maçı canlı yayın: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'nın 22. haftasındaki karşılaşma, iki takım için de sezonun kırılma noktalarından biri olabilir. Ev sahibi Dortmund, kart cezalısı olan savunmanın bel kemiği Nico Schlotterbeck ve sakatlıkları bulunan Emre Can ile Marcel Sabitzer gibi önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Ancak Serhou Guirassy ve Julian Brandt'ın formda oluşu, Kovac'ın elini güçlendiriyor. Konuk ekip Mainz 05 cephesinde ise teknik direktör Urs Fischer, sakatlıkları bulunan Robin Zentner ve Benedict Hollerbach'ın yokluğunda, son haftaların golcü ismi Nadiem Amiri önderliğinde puan koparmaya çalışacak. İşte Borussia Dortmund-Mainz 05 maçı detayları...

Borussia Dortmund-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 22.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Tobias Welz yönetecek.

Borussia Dortmund-Mainz 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Dortmund'un şampiyonluk yolundaki bu kritik sınavı, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından takip edilebilecek.

Borussia Dortmund-Mainz 05 MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy

Mainz 05: Batz; Posch, Bell, Kohr; Da Costa, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Silas, Tietz

ASpor CANLI YAYIN

İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz
Transferde kelebek etkisi! Osimhen ve F.Bahçe...
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
8 ilde OnlyFans operasyonu: 16 şüpheli gözaltında | 300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
F.Bahçe'nin yeni Arda'sı İzmir'den!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den yatırımlık transferler! F.Bahçe'den yatırımlık transferler! 14:37
Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? 14:33
Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! 14:23
Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı 14:12
Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! 14:11
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi 14:04
Daha Eski
Elche-Osasuna maç bilgileri! Elche-Osasuna maç bilgileri! 13:57
Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı detayları! Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı detayları! 13:31
İşte G.Saray maçının VAR'ı İşte G.Saray maçının VAR'ı 12:18
İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz 12:05
Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 12:02
F.Bahçe'nin yeni Arda'sı İzmir'den! F.Bahçe'nin yeni Arda'sı İzmir'den! 11:36