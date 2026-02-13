Borussia Dortmund-Mainz 05 maçı canlı yayın: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'nın 22. haftasındaki karşılaşma, iki takım için de sezonun kırılma noktalarından biri olabilir. Ev sahibi Dortmund, kart cezalısı olan savunmanın bel kemiği Nico Schlotterbeck ve sakatlıkları bulunan Emre Can ile Marcel Sabitzer gibi önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Ancak Serhou Guirassy ve Julian Brandt'ın formda oluşu, Kovac'ın elini güçlendiriyor. Konuk ekip Mainz 05 cephesinde ise teknik direktör Urs Fischer, sakatlıkları bulunan Robin Zentner ve Benedict Hollerbach'ın yokluğunda, son haftaların golcü ismi Nadiem Amiri önderliğinde puan koparmaya çalışacak. İşte Borussia Dortmund-Mainz 05 maçı detayları...

Borussia Dortmund-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 22.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Tobias Welz yönetecek.

Borussia Dortmund-Mainz 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Dortmund'un şampiyonluk yolundaki bu kritik sınavı, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından takip edilebilecek.

Borussia Dortmund-Mainz 05 MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy

Mainz 05: Batz; Posch, Bell, Kohr; Da Costa, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Silas, Tietz