PISA-MILAN CANLI İZLE Serie A | Pisa-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

PISA-MILAN CANLI İZLE Serie A | Pisa-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da 25. hafta heyecanı Pisa’da sahne alıyor. 50 puanla 2. sırada yer alan ve lider Inter’in ensesinde olan Milan, 15 puanla 19. basamakta bulunan Pisa’ya konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Bologna’yı 3-0’la geçerek yenilmezlik serisini 22 maça çıkaran Milan, zayıf rakibi karşısında hata yapmadan şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyor. Küme düşme hattından kurtulmak için her puana altın değerinde bakan Pisa ise evinde dev rakibini durdurmanın hesaplarını yapıyor. Peki Pisa-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 14:11
PISA-MILAN CANLI İZLE Serie A | Pisa-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Pisa-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani'deki Pisa-Milan mücadelesi, kağıt üzerinde Milan'ın mutlak favori olduğu bir karşılaşma. Konuk ekip Milan, hücum hattındaki silahlarıyla Pisa savunmasını zorlayacak. Ev sahibi Pisa cephesinde ise teknik direktör Alberto Gilardino, ligin en az gol atan ekiplerinden biri olan takımını dev rakibine karşı dirençli bir savunma kurgusuyla sahaya sürecek. Sezonun ilk yarısında San Siro'da oynanan maçın 2-2'lik sürpriz beraberlikle sonuçlanmış olması, Milan'ın bu deplasmana çok daha konsantre çıkacağını gösteriyor. İşte Pisa-Milan maçı detayları...

Pisa-Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 25. haftasındaki bu kritik karşılaşma, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Türkiye saati ile 22.45'te oynanacak.

Pisa-Milan MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A heyecanı, Türkiye'de canlı olarak TiviBu Spor 2 platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

