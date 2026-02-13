CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 15:38
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.

Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi
Transferde kelebek etkisi! Osimhen ve F.Bahçe...
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi yurtlarının açılışında önemli açıklamalar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
F.Bahçe'nin yeni Arda'sı İzmir'den!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran konuşuyor | CANLI Sadettin Saran konuşuyor | CANLI 15:09
Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! 14:53
F.Bahçe'den yatırımlık transferler! F.Bahçe'den yatırımlık transferler! 14:37
Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? 14:33
Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! 14:23
Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı 14:12
Daha Eski
Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! 14:11
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi 14:04
Elche-Osasuna maç bilgileri! Elche-Osasuna maç bilgileri! 13:57
Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı detayları! Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı detayları! 13:31
İşte G.Saray maçının VAR'ı İşte G.Saray maçının VAR'ı 12:18
İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz 12:05