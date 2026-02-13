CANLI SKOR ANA SAYFA
RENNES-PSG MAÇI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RENNES-PSG MAÇI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1’de 22. hafta heyecanı dev bir maçla başlıyor. 51 puanla liderlik koltuğunda oturan PSG, 31 puanla 6. sırada yer alan Rennes’e konuk oluyor. Ligin en formda takımı olan PSG, deplasmanda kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı hedeflerken; Rennes, taraftarı önünde lideri devirip Avrupa kupaları yarışında 'ben de varım' demek istiyor. Nefes kesen Rennes-PSG maçının detayları ve canlı yayın bilgileri haberimizde...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 14:23
RENNES-PSG MAÇI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rennes-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Roazhon Park'taki Rennes-PSG karşılaşması, Ligue 1'in en kaliteli kadrolarından ikisini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Rennes, bu sezon özellikle iç sahada sergilediği dirençli futbolla tanınıyor; ancak son haftalarda yaşanan puan kayıpları onları zirvenin biraz uzağında bıraktı. Teknik direktör Habib Beye'nin öğrencileri sürpriz arayacak. Konuk ekip PSG cephesinde ise Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi öncesi hata yapmak istemiyor. Paris ekibinde Ousmane Dembele ve Bradley Barcola gibi isimlerin hızı, Rennes savunması için en büyük tehdit olacak. İşte Rennes-PSG maçı detayları...

Rennes-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasındaki bu zorlu randevu, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmayı tecrübeli hakem Benoit Bastien yönetecek.

Rennes-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'deki bu kritik zirve mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 4 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Rennes-PSG MUHTEMEL 11'LER

Rennes: Samba; Seidu, Rouault, Brassier; Nordin, Camara, Rongier, Merlin, Tamari; Lepaul, Embolo

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Anasayfa
