CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Elche-Osasuna maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Elche-Osasuna maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga’da 24. hafta heyecanı Elche’de başlıyor. 24 puanla 15. sırada yer alan ve düşme hattıyla bağını tamamen koparmak isteyen Elche, 29 puanla 9. basamakta bulunan Osasuna’yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanarak güvenli bölgedeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, Osasuna ise deplasmanda galip gelerek Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Elche-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 13:57
Elche-Osasuna maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Elche-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Manuel Martínez Valero'daki Elche-Osasuna karşılaşması, iki takımın da istikrar arayışına sahne olacak. Ev sahibi Elche, geçtiğimiz hafta Real Sociedad deplasmanında sergilediği dirençli oyunu bu kez galibiyetle taçlandırmak niyetinde. Konuk ekip Osasuna tarafında ise gözler 11 golle sezona damga vuran Ante Budimir'in üzerinde olacak. Deplasmanda zaman zaman zorlanan ancak disiplinli savunmasıyla bilinen Osasuna, Elche karşısında savunma güvenliğini elden bırakmadan hızlı hücumlarla sonuç almaya çalışacak. İşte Elche - Osasuna maçı detayları...

Elche-Osasuna MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 24. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak.

Elche-Osasuna MAÇI SAAT KAÇTA?

Elche'nin ev sahipliğinde Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama düdüğü Türkiye saati ile 23.00'te çalacak.

Elche-Osasuna MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga heyecanı, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Elche-Osasuna MUHTEMEL 11'LER

Elche: Pena; Donald, Chust, Bigas, Petrot, Valera; Diangana, Neto, Febas; Rodriguez, Silva

Osasuna: Herrera; Rosier, Herrando, Catena, Galan; Torro, I Munoz; V Munoz, Oroz, Moro; Budimir

ASpor CANLI YAYIN

Transferde kelebek etkisi! Osimhen ve F.Bahçe...
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
8 ilde OnlyFans operasyonu: 16 şüpheli gözaltında | 300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
F.Bahçe'nin yeni Arda'sı İzmir'den!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! 14:53
F.Bahçe'den yatırımlık transferler! F.Bahçe'den yatırımlık transferler! 14:37
Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? 14:33
Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! 14:23
Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı 14:12
Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! 14:11
Daha Eski
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi 14:04
Elche-Osasuna maç bilgileri! Elche-Osasuna maç bilgileri! 13:57
Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı detayları! Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı detayları! 13:31
İşte G.Saray maçının VAR'ı İşte G.Saray maçının VAR'ı 12:18
İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz 12:05
Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 12:02