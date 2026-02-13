Elche-Osasuna maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Elche-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Manuel Martínez Valero'daki Elche-Osasuna karşılaşması, iki takımın da istikrar arayışına sahne olacak. Ev sahibi Elche, geçtiğimiz hafta Real Sociedad deplasmanında sergilediği dirençli oyunu bu kez galibiyetle taçlandırmak niyetinde. Konuk ekip Osasuna tarafında ise gözler 11 golle sezona damga vuran Ante Budimir'in üzerinde olacak. Deplasmanda zaman zaman zorlanan ancak disiplinli savunmasıyla bilinen Osasuna, Elche karşısında savunma güvenliğini elden bırakmadan hızlı hücumlarla sonuç almaya çalışacak. İşte Elche - Osasuna maçı detayları...

Elche-Osasuna MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 24. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak.

Elche-Osasuna MAÇI SAAT KAÇTA?

Elche'nin ev sahipliğinde Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama düdüğü Türkiye saati ile 23.00'te çalacak.

Elche-Osasuna MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga heyecanı, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Elche-Osasuna MUHTEMEL 11'LER

Elche: Pena; Donald, Chust, Bigas, Petrot, Valera; Diangana, Neto, Febas; Rodriguez, Silva

Osasuna: Herrera; Rosier, Herrando, Catena, Galan; Torro, I Munoz; V Munoz, Oroz, Moro; Budimir