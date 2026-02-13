CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Monaco-Nantes maçı izle | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de 22. hafta heyecanı, sakatlıklarla boğuşan Monaco’nun sahasında Nantes’ı konuk edeceği kritik randevuyla devam ediyor. 28 puanla 13. sırada yer alan ve Paul Pogba, Eric Dier gibi kilit isimlerinden yoksun olan Monaco, taraftarı önünde kazanarak Avrupa potasına yeniden yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta, 14 puanla 17. basamakta bulunan ve 4 maçlık mağlubiyet serisiyle sarsılan Nantes ise bu zorlu deplasmandan puan çıkararak küme düşme hattından uzaklaşmak niyetinde. Sezonun ilk yarısındaki 5-3’lük gol düellosunun ardından gözler yine II. Louis Stadyumu’na çevrildi. Peki Monaco-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 14:33
Monaco-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade II. Louis'deki Monaco-Nantes mücadelesi, her iki takımın da çok sayıda eksikle sahaya çıkacağı zorlu bir sınav niteliğinde. Ev sahibi Monaco'da adeta bir sakatlık kabusu yaşanıyor; Paul Pogba, Eric Dier, Mohammed Salisu ve Takumi Minamino gibi kilit isimlerin yanı sıra yıldız golcü Ansu Fati'nin de durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Sébastien Pocognoli, bu revire dönen kadrodan en iyi verimi alarak şanssızlığını kırmak istiyor. Konuk ekip Nantes cephesinde ise işler daha da zor; üst üste alınan 4 yenilgi sonrası morallerin bozuk olduğu konuk ekip, Ahmed Kantari yönetiminde bu zorlu deplasmandan en az bir puan çıkararak nefes almak istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan ve tam 8 golün atıldığı müthiş maçın ardından, futbolseverler yine gollü bir mücadele bekliyor. İşte Monaco-Nantes maçı detayları...

Monaco-Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasındaki bu zorlu randevu, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşmayı tecrübeli hakem Eric Wattelier yönetecek.

Monaco-Nantes MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'deki bu kritik zirve mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 4 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Monaco-Nantes MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Teze, Zakaria, Kehrer; Vanderson, Camara, Coulibaly, Henrique; Akliouche, Golovin; Balogun

Nantes: Lopes; Amian, Youssif, Cozza; Centonze, Coquelin, Lepenant, Tabibou; Cabella, Abline; Mohamed

Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? 14:33
