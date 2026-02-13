CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol UEFA resmen açıkladı! İşte Türk takımlarının Avrupa gelirleri

UEFA resmen açıkladı! İşte Türk takımlarının Avrupa gelirleri

UEFA, 2024-2025 sezonunda Avrupa'da boy gösteren Türk takımlarının turnuvalardan elde ettiği gelirleri duyurdu. Listede RAMS Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı. İşte o liste...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 15:51
UEFA resmen açıkladı! İşte Türk takımlarının Avrupa gelirleri

UEFA, 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden Türk kulüplerinin elde ettiği gelirleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan listede RAMS Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazançları yer aldı. İşte o liste...

UEFA resmen açıkladı! İşte Türk takımlarının Avrupa gelirleri

4- RAMS Başakşehir: 6.9 milyon euro

UEFA resmen açıkladı! İşte Türk takımlarının Avrupa gelirleri

3- Beşiktaş: 10.7 milyon euro

UEFA resmen açıkladı! İşte Türk takımlarının Avrupa gelirleri

2- Fenerbahçe: 15.7 milyon euro

UEFA resmen açıkladı! İşte Türk takımlarının Avrupa gelirleri

1- Galatasaray: 18.4 milyon euro

İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan yurt açılışında açıkladı: Boğaziçi Üniversitesi'ne kütüphane ve laboratuvar binası kazandıracağız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz
Transferde kelebek etkisi! Osimhen ve F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler 16:23
Iğdır'da puanlar paylaşıldı! Iğdır'da puanlar paylaşıldı! 15:56
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 15:38
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! 15:35
Eda Erdem için 'son' imza! Eda Erdem için 'son' imza! 15:09
Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! 14:53
Daha Eski
F.Bahçe'den yatırımlık transferler! F.Bahçe'den yatırımlık transferler! 14:37
Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? 14:33
Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! 14:23
Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı 14:12
Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! 14:11
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi 14:04