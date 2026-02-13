UEFA resmen açıkladı! İşte Türk takımlarının Avrupa gelirleri
UEFA, 2024-2025 sezonunda Avrupa'da boy gösteren Türk takımlarının turnuvalardan elde ettiği gelirleri duyurdu. Listede RAMS Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı. İşte o liste...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 15:51
2- Fenerbahçe: 15.7 milyon euro
1- Galatasaray: 18.4 milyon euro
