Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 15:35
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

