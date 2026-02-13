Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
