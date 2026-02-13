CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Robert Lewandowski'nin geleceği netleşiyor! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe, golcü takviyesi doğrultusunda ara transfer döneminde Robert Lewandowski için girişimlerde bulunmuş fakat transferde mutlu sona ulaşamamıştı. 37 yaşındaki tecrübeli golcü geleceği ile ilgili kararı verdi. İşte sarı-lacivertliler dahil 5 kulüpten teklif alan Polonyalı yıldızın önceliği... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 17:09
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Ara transfer döneminde santrfor arayışı olan Fenerbahçe'nin listesinin üst sıralarında La Liga devlerinden Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski bulunuyordu.

Polonyalı golcü için kurulan temaslara rağmen olumlu bir ilerleme sağlayamayan sarı-lacivertliler, bunun üzerine yönünü radarında bulunan diğer yıldız oyunculara çevirmişti.

Kış döneminin noktalanmasının ardından yıldız santrfor ile ilgili gelişmeyi İspanyol basını duyurdu.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Lewandowski, Fenerbahçe de dahil olmak üzere kendisine teklif sunan 5 kulübün ardından transferde kararını verdi.

37 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için Barça'dan yenileme teklifi beklemeye başladı.

Lewandowski'nin maaşında indirime gitmesi talep edilmesi durumunda bu fedakarlıkta bulunarak İspanyol devinde devam etmeyi önceliklendireceği aktarıldı.

Haberde belirtilene göre Polonyalı oyuncuya Fenerbahçe dışında Chicago Fire, AC Milan, Atletico Madrid ve Arap Yarımadası'ndan bir kulüp teklif sundu.

Lewandowski, son kararı kulübün başkanlık seçimlerinin ardından Nisan ayında verecek.

Ayrıca yıldız golcünün eşi, MLS'e olası bir transfer durumunda ABD'de rahat olup olmayacaklarını değerlendiriyor.

Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıkan deneyimli futbolcu toplamda 13 kez fileleri havalandırdı ve 3 asist katkısı sundu.

