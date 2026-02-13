CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galatasaray - ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını merak ediyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar, muhtemel 11’ler, sakat ve cezalı oyuncular ile canlı anlatım maç saatinde sporseverlerle buluşacak.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 16:23 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 16:30
Galatasaray - ikas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - ikas Eyüpspor maçı canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın açılış karşılaşmalarından biri RAMS Park'ta oynanacak. Lider Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı Juventus maçı öncesinde ligdeki son provasına çıkarken, düşme hattının hemen üzerinde bulunan ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. RAMS Park'ta yine tempolu ve bol gollü bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Icardi, Lang, Osimhen.

ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok.

🔝 GALATASARAY ZİRVEDE

52 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Yeni transfer Noa Lang ilk asistine imza atarken, Victor Osimhen ise gol serisini sürdürdü.

Osimhen; Samsunspor karşısında attığı 2 golle başlayan süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor maçlarında da fileleri havalandırdı. Ligde 5 maç üst üste gol atan yıldız forvet, Eyüpspor karşısında serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

🎯 BARIŞ ALPER'DEN ASİST REKORU

Barış Alper Yılmaz, ligde yaptığı 8 asistle en çok gol pası veren oyuncu konumunda. Milli futbolcu, kariyerinin en üretken asist sezonunu şimdiden yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.

🔄 KADRODA SON DURUM

Galatasaray'da Mario Lemina'nın cezası sona erdi. Leroy Sane'nin durumu ise maç saatinde netleşecek. Teknik direktör Okan Buruk, uzun bir aradan sonra geniş ve alternatifli bir kadroya sahip olacak. Sacha Boey de yaklaşık iki yıllık aranın ardından RAMS Park'ta taraftarın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 15 Ocak 2024'te Kayserispor maçının ardından Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek, 760 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'de sahne alacak.

⚠️ EYÜPSPOR DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE

ikas Eyüpspor son 4 haftada 5 puan toplayarak 15. sıraya yükseldi. 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan İstanbul temsilcisi, geçen hafta RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Öncesinde ise Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanarak dış sahadaki ikinci galibiyetini elde etmişti.

ASpor CANLI YAYIN

