İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverler, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi için ekranları başında olacak. Ligde şampiyonluk yarışını doğrudan etkilemesi beklenen karşılaşma öncesi sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Levent Mercan listede yer aldı.

Öte yandan iyileşme sürecinde olan Archie Brown'ın ve TRT Spor'un haberine göre sakatlığının nüksetme ihtimali nedeniyle son antrenmana katılmayan Edson Alvarez'in adı kamp kadrosuna yazılmadı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRABZON KAFİLESİ

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif