Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde şok haber!

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde şok haber!

Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ara transfer döneminde iddialı hamleler yapmak isteyen iki kulüp, flaş bir isim için devreye girmişti. Ancak Fenerbahçe ile Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 15:21



Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde şok haber!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Bayern Münih'li Leon Goretzka hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde şok haber!

İngiliz basınından Teamtalk'ta yer alan habere göre; 30 yaşındaki orta saha, bu sezon o bölgede sık sık sorun yaşayan Tottenham'a teklif edildi. Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank'in de bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde şok haber!

Alman oyuncunun ise İngiltere Premier Lig'e transfer olma şansını değerlendirmek istediği ve Tottenham'la görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde şok haber!

Ancak her iki taraf arasında onaylanan bir anlaşma olmadığı vurgulandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde şok haber!

Tottenham'ın o bölgede bir transfere ihtiyaç duysa da Goretzka hamlesinin gerçekleşme olasılığının çok yüksek olmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde şok haber!

İngiliz ekibinin yeniden yapılanma ve geleceğe yatırım yapma çabaları düşünüldüğünde Goretzka isminin doğru bir tercih olmadığı kaydedildi. Transfere dair kesin sonucu ise önümüzdeki günler gösterecek.

İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı!
Beşiktaş'tan Barcelona'nın yıldızına kanca! Kartal transferde vites yükseltti...
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı!
