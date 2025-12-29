CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Beşiktaş GAİN'in ligde bileği bükülmüyor!

Beşiktaş GAİN'in ligde bileği bükülmüyor!

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde 13’te 13 yaparak namağlup liderliğini sürdürüyor; Jonah Mathews son saniye basketleriyle takımını taşıyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 11:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş GAİN'in ligde bileği bükülmüyor!

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sergilediği performansla beğeni topluyor. Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor.

Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, maçların son bölümlerindeki performansıyla da dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, gelecek hafta Fenerbahçe Beko ile oynanacak derbi maçta kazanarak seriyi sürdürmenin peşinde.

LİGDE NAMAĞLUP LİDER

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda kaybetmedi. Sezona oldukça iyi başlayan siyah-beyazlılar, ligde 13'te 13 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor.

Beşiktaş, son olarak 28 Aralık'ta İzmir deplasmanında Aliağa Petkimspor'u 75-72 yendi. Üst üste 13. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe Beko ile arasındaki galibiyet sayısını da 2'ye çıkardı.

JONAH MATHEWS "BÜYÜK" OYNUYOR

Beşiktaş GAİN'de ABD'li şutör oyun kurucu Jonah Mathews, ligde gösterdiği performansla takımını sırtlıyor. Süper Lig'de Aliağa Petkimspor karşısında 28 Aralık'ta attığı son saniye üçlüğüyle takımına galibiyeti getiren Mathews, bu sezon ligde tüm maçlarda forma giydi.

ABD'li basketbolcu, ligde 16,08 sayı, 2,23 ribaunt, 2,77 asist ortalamalarıyla boy gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu, ligde son iki haftada TOFAŞ ve Aliağa Petkimspor karşısında son topları kullanarak takımına galibiyeti getirdi.

ALİMPİJEVİC YÖNETİMİNDE TARİH YAZILIYOR

Beşiktaş GAİN, bu sezon 8. haftada kırdığı kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcı rekorunu her hafta geliştiriyor. Siyah-beyazlılar, 1981-1982 sezonuna ait olan 7 maçlık galibiyet rekorunu her geçen maç yukarıya çekiyor. Dusan Alimpijevic'in öğrencileri Aliağa Petkimspor'u da yenerek bu sayıyı 13'e yükseltti.

DÖRT MAÇI İKİNCİ YARILARDA ÇEVİRDİ

Beşiktaş, ligde 4 maçta üstünlüğü karşılaşmaların ikinci yarılarında sağladı. Siyah-beyazlılar, bu sezon karşılaşmaların son bölümlerini özellikle Jonah Mathews ile etkili oynayarak galibiyetlere uzandı.

Ligin 7. haftasında Anadolu Efes karşısında devreye ve 3. çeyreğe geride giren Beşiktaş, karşılaşmayı 78-69 kazanmayı başardı. Süper Lig'de 9. haftada Glint Manisa Basket önünde soyunma odasına 44-32 mağlup giden siyah-beyazlılar, ikinci yarıda rakibini durdurdu ve maçı 79-65 yendi.

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ'ı konuk ettiği maçta ilk yarıyı 35-33 geride tamamlayan Beşiktaş, Jonah Mathews'ün 12 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle mücadeleyi 73-72 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti. Ligde 28 Aralık'ta Aliağa Petkimspor karşısında devreye ve 3. periyoda yenik giren siyah-beyazlı ekip, son saniyede yine Mathews'ün dış atış isabetiyle karşılaşmayı 75-72 kazandı.

BU SEZON 26 MAÇTA 21 GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon üç kulvarda 26 maça çıktı. Basketbol Süper Ligi'nde 13, BKT Avrupa Kupası'nda 12 ve Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 26 maça çıkan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 21 galibiyet aldı.

Beşiktaş, bu maçlarda 5 kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.

Bahis soruşturmasında sıcak gelişme!
F.Bahçe'den radikal Asensio kararı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Sergen Yalçın’dan Rafa Silva kararı!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın’dan Rafa Silva kararı! Sergen Yalçın’dan Rafa Silva kararı! 10:46
F.Bahçe'den radikal Asensio kararı! F.Bahçe'den radikal Asensio kararı! 10:42
Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! 10:14
Mert Günok'tan flaş karar! F.Bahçe ile görüştü ancak... Mert Günok'tan flaş karar! F.Bahçe ile görüştü ancak... 10:10
U14 Oryantiring Şampiyonası! U14 Oryantiring Şampiyonası! 10:04
Beşiktaş’tan Dortmund çıkarması! Beşiktaş’tan Dortmund çıkarması! 09:56
Daha Eski
Karşıyaka Basketbol son sırada! Karşıyaka Basketbol son sırada! 09:56
F.Bahçe'den yılın transferi! İşte o yıldız F.Bahçe'den yılın transferi! İşte o yıldız 09:49
G.Saray'dan orta saha operasyonu! G.Saray'dan orta saha operasyonu! 09:45
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda deplasmanda! Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda deplasmanda! 09:43
Adana Demirspor-İstanbulspor maçı detayları! Adana Demirspor-İstanbulspor maçı detayları! 09:42
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı! Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı! 09:39