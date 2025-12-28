Galatasaray o isimle yollarını ayıracak! Karar oyuncuya bildirildi
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculardan o isim ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların ayrılık kararını oyuncuya bildirdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 12:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerin kariyerine sarı-kırmızılı ekipte mi devam edeceği yoksa başka bir takıma mı transfer olacağı sorusu belirsizliğini koruyor. Cimbom'da bu isimlerden biri ile ilgili flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
YUSUF TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
2022 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan ancak sarı-kırmızılılarda bir türlü bekleneni veremeyen Yusuf Demir'in takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Sezon sonunda bitecek sözleşmesini beklemeden Yusuf Demir ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, bunu oyuncuya bildirdi.
Genç futbolcu da kendisine ulaşan teklifleri değerlendirmeye başladı. Bonservis beklentisi olmayan Galatasaray, Yusuf'un bir takımla anlaşmasını beklemeye başladı.