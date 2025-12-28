CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray o isimle yollarını ayıracak! Karar oyuncuya bildirildi

Galatasaray o isimle yollarını ayıracak! Karar oyuncuya bildirildi

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculardan o isim ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların ayrılık kararını oyuncuya bildirdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 12:33
Galatasaray o isimle yollarını ayıracak! Karar oyuncuya bildirildi

Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray o isimle yollarını ayıracak! Karar oyuncuya bildirildi

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerin kariyerine sarı-kırmızılı ekipte mi devam edeceği yoksa başka bir takıma mı transfer olacağı sorusu belirsizliğini koruyor. Cimbom'da bu isimlerden biri ile ilgili flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Galatasaray o isimle yollarını ayıracak! Karar oyuncuya bildirildi

YUSUF TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

2022 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan ancak sarı-kırmızılılarda bir türlü bekleneni veremeyen Yusuf Demir'in takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Galatasaray o isimle yollarını ayıracak! Karar oyuncuya bildirildi

Sezon sonunda bitecek sözleşmesini beklemeden Yusuf Demir ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, bunu oyuncuya bildirdi.

Galatasaray o isimle yollarını ayıracak! Karar oyuncuya bildirildi

Genç futbolcu da kendisine ulaşan teklifleri değerlendirmeye başladı. Bonservis beklentisi olmayan Galatasaray, Yusuf'un bir takımla anlaşmasını beklemeye başladı.

