UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dikkat çeken eşleşmelerden biri sahne alıyor. Fenerbahçe, Kadıköy'de Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde son olarak Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında da çıkışını sürdürmek istiyor. UEFA listesine eklenen yeni transferlerin ardından sahaya çıkacak ilk 11 büyük merak konusu olurken, Kanarya rövanş öncesi avantajlı bir skor hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise yayın bilgileri var. "Fenerbahçe–Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...