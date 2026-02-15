CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A 4 gollü dev maçta Napoli ile Roma berabere kaldı: İşte maçın özeti

4 gollü dev maçta Napoli ile Roma berabere kaldı: İşte maçın özeti

İtalya Serie A'nın 25. haftası dev bir maça sahne oldu. Napoli ile Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 00:57
4 gollü dev maçta Napoli ile Roma berabere kaldı: İşte maçın özeti

İtalya Serie A'nın 25. haftasında son şampiyon Napoli evinde Zeki Çelik'li Roma'yı konuk etti. Roma 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitle sona erdi.

Roma'nın golleri 7. ve 71.(P) dakikalarda Donyell Malen'dan geldi. Napoli'nin gollerini ise 40. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82. dakikada Alisson Santos kaydetti.

Roma'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Bu beraberlikle Napoli 50 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Roma ise 47 puanla 4. sıraya yükseldi.

