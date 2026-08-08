Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray'da gözler Avrupa mesaisine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. UEFA'nın resmi kulüp sayfasında Galatasaray'ın 2026/27 sezonunda organizasyonda yer aldığı görülürken, futbolseverler yeni sezon fikstürünün ne zaman başlayacağını ve Galatasaray'ın ilk maçına hangi tarihte çıkacağını araştırıyor. Peki Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ve rakipleri belli oldu mu? İşte detaylar!

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının tarihi, sarı-kırmızılı ekibin lig aşaması fikstürünün kesinleşmesinin ardından netleşecek. Devler Ligi'ne lig aşamasından başlayacak olan Galatsaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda takımlar lig aşamasında mücadele edecek. Galatasaray da sezon içerisinde Avrupa'nın önemli kulüpleriyle karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 36 takım lig aşamasında yer alıyor. Takımlar, lig aşamasında farklı rakiplere karşı toplam 8 maç oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun ilk haftası 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak ve normal sezon 27 Ocak'ta tamamlanacak. Galatasaray'ın hangi takımlarla eşleşeceği ve karşılaşmaların tarihleri UEFA tarafından açıklanan kura ve fikstür takviminin ardından netlik kazanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray'ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi rakipleri ve maç programı henüz kesinleşmedi. Kulübün resmi internet sitesinde daha önce 2025-2026 sezonuna ilişkin Şampiyonlar Ligi fikstürü tarih ve saatleriyle birlikte yayımlanmıştı. Yeni sezon için de UEFA takviminin kesinleşmesinin ardından Galatasaray'ın maç programının açıklanması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki maç haftaları ve tarihleri şöyle:

1. Hafta: 8-10 Eylül

2. Hafta: 13-14 Ekim

3. Hafta: 20-21 Ekim

4. Hafta: 3-4 Kasım

5. Hafta 24-25 Kasım

6. Hafta: 8-9 Aralık

7. Hafta: 19-20 Ocak

8. Hafta: 27 Ocak

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

Yeni Şampiyonlar Ligi formatında lig aşamasında mücadele eden her takım 8 karşılaşmaya çıkıyor. Galatasaray, lig aşamasında oynayacağı maçların ardından elde edeceği puan ve sıralamaya göre organizasyonda yoluna devam edecek. Lig aşamasını üst sıralarda tamamlayan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, diğer sıralamalardaki takımlar için eleme aşaması devreye giriyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda da Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmişti. Sarı-kırmızılıların geçen sezonki lig aşaması fikstüründe Eintracht Frankfurt, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Ajax, Monaco ve Union Saint-Gilloise gibi Avrupa'nın önemli takımları yer almıştı. Yeni sezonda ise Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda yeniden mücadele edecek.