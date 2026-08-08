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Haberler Trabzonspor Trabzonspor tarihinin en yüksek kombine satışını yaptı!

Trabzonspor tarihinin en yüksek kombine satışını yaptı!

Trabzonspor Kulübü, şu ana kadar 18 bin kombine satarak kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldığını, yeni hedefin ise 25 bin kombine olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 15:54
Trabzonspor tarihinin en yüksek kombine satışını yaptı!

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı rekorların sadece rakamlardan ibaret olmadığı ve bu durumun bir şehrin inancını, aidiyetini ve tek yürek olmuş bir camianın gücünü anlattığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin sayısına ulaşarak kulüp tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunu kırdık. Bu rekor doğru planlamanın, ortak aklın, sabrın ve aynı hedefe inanan yüreklerin eseridir. Çünkü Trabzonspor, hiçbir zaman ulaştığı zirveyle yetinen bir kulüp olmadı. Bizim hikayemiz her zaman kendi sınırlarını aşanların hikayesi oldu. Bugün kırdığımız rekorun gururunu yaşarken, aynı anda yeni hedefimizi de ilan ediyoruz, 25 bin kombine. Çünkü bu şehir hiçbir zaman zirveyle yetinmedi. Bu arma, her zaferin ertesi günü gözünü yeni bir zafere dikti. Bu tarihi başarıya imza atan, bu büyük yürüyüşün bir parçası olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz."

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