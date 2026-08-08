Silva'nın cevabı ise "Büyük bir profesyonelin, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncunun ruh hali. Bu kadar basit. Uzun zamandır futbolun içindeyiz ve transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların ruh halini etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Bu durum kulüpleri de biraz etkileyebilir."

"Ne istediğimizin farkında olmalıyız, mümkün olanın sınırları içinde istikrarlı olmalıyız. Bu istikrarı günlük ve haftalık alınması gereken kararlardan bağımsız olarak, oyunculara ve taraftarlarımıza da aktarmalıyız. Pavlidis'e tekrar gelirsek o gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor." şeklinde olmuştu.