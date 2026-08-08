Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi
Fenerbahçe ile ismi transfer iddialarında anılan Vangelis Pavlidis hakkında Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Pavlidis'in sadece o ihtimal gerçekleşirse Benfica'dan ayrılmayı düşüneceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 13:49
Benfica Teknik Direktörü Marco Silva'ya, Pavlidis'e Türkiye'den gelen transfer iddiaları sorulmuştu.
Silva'nın cevabı ise "Büyük bir profesyonelin, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncunun ruh hali. Bu kadar basit. Uzun zamandır futbolun içindeyiz ve transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların ruh halini etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Bu durum kulüpleri de biraz etkileyebilir."
"Ne istediğimizin farkında olmalıyız, mümkün olanın sınırları içinde istikrarlı olmalıyız. Bu istikrarı günlük ve haftalık alınması gereken kararlardan bağımsız olarak, oyunculara ve taraftarlarımıza da aktarmalıyız. Pavlidis'e tekrar gelirsek o gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor." şeklinde olmuştu.
Son olarak Pavlidis için Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Record'un haberine göre Yunan futbolcunun Benfica'dan ayrılmayı yalnızca Avrupa'nın önde gelen liglerinden birinde fırsat çıkması halinde düşüneceği öne sürüldü.
27 yaşındaki futbolcunun Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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