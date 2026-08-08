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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Fenerbahçe ile ismi transfer iddialarında anılan Vangelis Pavlidis hakkında Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Pavlidis'in sadece o ihtimal gerçekleşirse Benfica'dan ayrılmayı düşüneceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 13:49
Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

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Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi sonrasında bir santrfor daha transfer etmeyi planlıyor.

Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Kanarya'nın bu doğrultuda gündemine gelen isimlerden biri de Vangelis Pavlidis olmuştu.

Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva'ya, Pavlidis'e Türkiye'den gelen transfer iddiaları sorulmuştu.

Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Silva'nın cevabı ise "Büyük bir profesyonelin, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncunun ruh hali. Bu kadar basit. Uzun zamandır futbolun içindeyiz ve transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların ruh halini etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Bu durum kulüpleri de biraz etkileyebilir."

Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

"Ne istediğimizin farkında olmalıyız, mümkün olanın sınırları içinde istikrarlı olmalıyız. Bu istikrarı günlük ve haftalık alınması gereken kararlardan bağımsız olarak, oyunculara ve taraftarlarımıza da aktarmalıyız. Pavlidis'e tekrar gelirsek o gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor." şeklinde olmuştu.

Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Son olarak Pavlidis için Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Record'un haberine göre Yunan futbolcunun Benfica'dan ayrılmayı yalnızca Avrupa'nın önde gelen liglerinden birinde fırsat çıkması halinde düşüneceği öne sürüldü.

Pavlidis transfer kararını verdi! Fenerbahçe'nin gündemindeydi

27 yaşındaki futbolcunun Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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