Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçı kapsamında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirirken, ardından özel uçakla İzmir'e hareket etti. Mücadelede Trabzonspor'un eski futbolcusu İsmail Köybaşı için jübile töreni de düzenlenecek. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor kafilesinde yer alan isimler açıklanırken, Muhammed Salah'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı da netleşti. İşte detaylar!

SALAH, GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde açıklanan kafilede Muhammed Salah yer almadı. Mısırlı yıldız futbolcu, bordo-mavili takımın Göztepe ile yapacağı hazırlık karşılaşması için İzmir'e götürülmedi. Bu nedenle Salah'ın Göztepe-Trabzonspor hazırlık maçında forma giymesi beklenmiyor. Trabzonspor'un yeni transferlerinden kaleci Andre Onana da karşılaşma için açıklanan kafilede bulunmuyor.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇINDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

Trabzonspor'un Göztepe karşılaşması için İzmir'e götürdüğü kafilede şu isimler yer aldı:

Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo.

İSMAİL KÖYBAŞI JÜBİLESİ

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanların ardından Göztepe ile hazırlık maçında karşılaşacak. Mücadele aynı zamanda Trabzonspor'un eski futbolcularından İsmail Köybaşı'nın jübilesine de ev sahipliği yapacak. Köybaşı için düzenlenecek özel organizasyon nedeniyle karşılaşma bordo-mavili taraftarlar açısından da ayrı bir önem taşıyor.