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Haberler Trabzonspor Salah Göztepe maçında oynayacak mı? Trabzonspor hazırlık maçı kadrosu

Salah Göztepe maçında oynayacak mı? Trabzonspor hazırlık maçı kadrosu

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Göztepe ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde gözler yeni transfer Muhammed Salah'a çevrildi. Bordo-mavililerin İzmir'e hareket eden kafilesinde Muhammed Salah'ın olup olmadığı ve Göztepe karşısında ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Salah Göztepe-Trabzonspor maçında oynayacak mı?" sorusunun yanıtını araştırırken, Trabzonspor'un İzmir kafilesi belli oldu. İşte Salah'ın maçta oynayıp oynamayacağına ilişkin son durum!

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 13:50
Salah Göztepe maçında oynayacak mı? Trabzonspor hazırlık maçı kadrosu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçı kapsamında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirirken, ardından özel uçakla İzmir'e hareket etti. Mücadelede Trabzonspor'un eski futbolcusu İsmail Köybaşı için jübile töreni de düzenlenecek. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor kafilesinde yer alan isimler açıklanırken, Muhammed Salah'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı da netleşti. İşte detaylar!

Salah Göztepe maçında oynayacak mı?

SALAH, GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde açıklanan kafilede Muhammed Salah yer almadı. Mısırlı yıldız futbolcu, bordo-mavili takımın Göztepe ile yapacağı hazırlık karşılaşması için İzmir'e götürülmedi. Bu nedenle Salah'ın Göztepe-Trabzonspor hazırlık maçında forma giymesi beklenmiyor. Trabzonspor'un yeni transferlerinden kaleci Andre Onana da karşılaşma için açıklanan kafilede bulunmuyor.

Göztepe-Trabzonspor hazırlık maçı detayları! Devamını Oku BUNU DA OKU

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇINDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

Trabzonspor'un Göztepe karşılaşması için İzmir'e götürdüğü kafilede şu isimler yer aldı:

Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo.

Göztepe-Trabzonspor hazırlık maçı kadrosu

İSMAİL KÖYBAŞI JÜBİLESİ

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanların ardından Göztepe ile hazırlık maçında karşılaşacak. Mücadele aynı zamanda Trabzonspor'un eski futbolcularından İsmail Köybaşı'nın jübilesine de ev sahipliği yapacak. Köybaşı için düzenlenecek özel organizasyon nedeniyle karşılaşma bordo-mavili taraftarlar açısından da ayrı bir önem taşıyor.

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