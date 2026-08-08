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Haberler TFF 1.Lig Vansporlu Ozan Can Kökçü'den Beşiktaş'ın kaptanı kardeşi Orkun Kökçü'ye destek!

Vansporlu Ozan Can Kökçü'den Beşiktaş'ın kaptanı kardeşi Orkun Kökçü'ye destek!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni transferi Ozan Can Kökçü, Beşiktaş forması giyen kardeşi Orkun Kökçü'nün başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "İstatistik, oyun ve liderlik olarak baktığımızda zaten her şey apaçık ortada." dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 13:24
Vansporlu Ozan Can Kökçü'den Beşiktaş'ın kaptanı kardeşi Orkun Kökçü'ye destek!

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Vanspor FK'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Can Kökçü, açıklamalarda bulundu.

Haziran ayında Vanspor FK'ye transfer olduğunu hatırlatan Ozan Can, takımla uyum sürecinin iyi geçtiğini söyledi.

Yaklaşık bir aydır Erzurum'da kamp yaptıklarını ifade eden Ozan Can, "Vanspor büyük bir camia. Yeni katıldım. Biraz sıkıntılı dönemlerden geçtik ama Allah'a şükür her şey iyiye doğru gidiyor. Takımla iyi çalışıyoruz, kampımız iyi geçti." diye konuştu.

"Eskiden sokaklarda çok top oynadık"

Kariyerinde daha önce Hollanda ekibi FC Volendam'da forma giyen ve geçen sezon 31 maçta 1 gol atan Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Ozan Can, kardeşi Orkun Kökçü ile çocukluk yıllarında birlikte futbol oynadıklarını anlattı.

Ozan Can, aralarında iki yaş bulunduğunu belirterek "Kardeşimle çok anımız var, arkadaş gibiyiz. Eskiden sokaklarda çok top oynadık. Altyapılarda da birlikte oynama şansımız oldu ama profesyonel seviyede olmadı. Seviyeler farklı olunca bu nasip olmadı. İleride inşallah nasip olur." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'ta başarılı performans sergilediğini vurgulayan Ozan Can, "Her şey apaçık ortada. Bana göre iyi bir performans sergiliyor. Biraz baskı nedeniyle geçen sezon eleştirildi ama istatistik, oyun ve liderlik olarak baktığımızda zaten her şey apaçık ortada." dedi.

"Benim için önemli olan nerede olursam olayım başarılı olmaktır"

Yeni sezonda takım olarak önemli hedefleri bulunduğunu dile getiren Ozan Can, şunları kaydetti:

"Hedefimiz tabii ki en iyi şekilde play-off'a katılmak. Elimizden gelenin yüzde yüzünü yapacağız. İnşallah burada güzel işler başarırız. En büyük hedefim bulunduğum yerde başarılı olmak. İleriye bakan bir insan değilim. Benim için önemli olan nerede olursam olayım başarılı olmaktır."

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