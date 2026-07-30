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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Milano'ya Rafael Leao'nun transferi için giden sarı-lacivertliler adına sürpriz bir transfer iddiası daha gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

İtalya'ya Milan'ın yıldızı Rafael Leao'nun transferi için giden sarı-lacivertliler, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da gündemine aldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

Inter ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan ve halihazırda İtalyan ekibiyle kontrat yenilemeyen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun transfer durumu araştırılıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan milli yıldızın, Fenerbahçe'de oynamaya da olumlu yaklaştığı dile getirildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

YERLİ ROTASYONU İÇİN ÖNEMLİ

Daha önce Fenerbahçe'deki seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesinde olan Hakan Çalhanoğlu sarı-lacivertli takıma gelmeye 'evet' demişti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4'lük yabancı kuralını göz önünde bulunduran ve yerli rotasyonunu güçlendirmek zorunda olan Fenerbahçe yönetimi, Hakan Çalhanoğlu planını masada tutuyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

Teknik Direktör İsmail Kartal'dan da bu transfer için görüş ve rapor isteneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

Transfermarkt verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun piyasa değeri 16 milyon euro.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

Çalhanoğlu, geçen sezon Inter ile Serie A ve İtalya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...

Milli futbolcu geçen sezon 30 maça çıkarken takımına 12 gol 7 asistlik katkı sağladı.

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