Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Milano'ya Leao için gidilmişti ancak...
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Milano'ya Rafael Leao'nun transferi için giden sarı-lacivertliler adına sürpriz bir transfer iddiası daha gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan milli yıldızın, Fenerbahçe'de oynamaya da olumlu yaklaştığı dile getirildi.
YERLİ ROTASYONU İÇİN ÖNEMLİ
Daha önce Fenerbahçe'deki seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesinde olan Hakan Çalhanoğlu sarı-lacivertli takıma gelmeye 'evet' demişti.
Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4'lük yabancı kuralını göz önünde bulunduran ve yerli rotasyonunu güçlendirmek zorunda olan Fenerbahçe yönetimi, Hakan Çalhanoğlu planını masada tutuyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'dan da bu transfer için görüş ve rapor isteneceği ifade edildi.
Transfermarkt verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun piyasa değeri 16 milyon euro.
Çalhanoğlu, geçen sezon Inter ile Serie A ve İtalya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.
Milli futbolcu geçen sezon 30 maça çıkarken takımına 12 gol 7 asistlik katkı sağladı.
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