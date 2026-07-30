İsmail Kartal Gornik Zabrze maçı sonrası konuştu: Gelişmeye devam edeceğiz Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 00:00 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 00:01 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İşte o sözler... Fenerbahçe

İsmail Kartal

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonrası konuştu. Deneyimli teknik adam, "Rakibin çok iştahlı olması nedeniyle baskı yaptılar. İlk devre istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı bizim istediğimiz gibi bir oyun ortaya çıktı. Ara ara rakip üstümüze geldi, birkaç dakikalık baskılar yedik ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık neleri iyi yaptık ders oldu, test maçı oldu.

Sezon içerisinde Oosterwolde stoper, sol bek oynayacak. Bu bir avantaj. Ake de aynı şekilde. Ake çok tecrübeli, dengeli, ayak tekniği çok iyi olduğu için şu an böyle gidiyoruz. Rakibe göre ilerleyen haftalarda değişiklik olabilir.

Duran toplara çok fazla önem veriyoruz bu sezon, hem savunmada hem hücumda. Çok çalışıyoruz. Çalışmak bizim işimiz zaten. Biz ekip olarak bu akşam çok güzel dersler çıkardık. Gelişmeye devam edeceğiz.

İlk devre ya iyi konsantre olamadık ya top kayıpları ya da önde daha çok top tutabilirdik. İkinci yarıda ikili mücadelelerde daha fazla sertleştik, İsmail'in ortaya girmesiyle beraber. İlk devre istediğimiz gibi olmadı.

Talisca çok yoruldu, artık top tutamayacak duruma geldi. Daha dinamik olan Musaba ve Oğuz'u alarak top tutup, birebirlerde rakibe etkili olması için aldık. Üzerimize gelmeye başladılar, oyunu her türlü riske ettiler. Çabuk oyuncularla birlikte ikinci, üçüncü golü atmayı denedik, olmadı. Sadece ön tarafta değil ilk devre, takımın genelinde... Biz pas yapan bir takımız, top bizde kalsın istiyoruz, kalmadı. Topu tutamadığımız için hem önde hem merkezde hem geride rakibi topun peşinde koşturamadık. İlk devre böyle bir eksik oldu. Bu yüzden baskı yedik. Eksik olan taraf buydu. Biz topu isteyen, topla oynayan bir takımdık ilk maçta. Bu maçta bunu çok fazla yapamadık." İfadelerini kullandı.