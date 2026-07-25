Avrupa basketbolunun en yetenekli gençlerinin sahne aldığı FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası, İtalya'nın Trentino kentinde başlıyor. 16 ülkenin şampiyonluk mücadelesi vereceği bu prestijli turnuvada B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimiz; Slovakya, Sırbistan ve Danimarka ile kozlarını paylaşacak. Grup aşamasındaki ilk sınavını Danimarka karşısında verecek olan 18 Yaş Altı Milli Takımımız, gruptan lider çıkarak son 16 turu öncesinde avantaj elde etmek istiyor. İşte Türkiye-Danimarka maçının detayları!

TÜRKİYE-DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

FIBA U18 Avrupa Şampiyonası B Grubu açılış müsabakası olan Türkiye-Danimarka maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE-DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya'nın Trentino kentindeki mücadelede hava atışı Türkiye saati ile (TSİ) 16.30'da yapılacak.

TÜRKİYE-DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Geleceğin dev adamlarının Avrupa arenasındaki bu ilk mücadelesi, canlı yayınla şifresiz olarak FIBA Resmi YouTube kanalı üzerinden naklen yayınlanacak. Organizasyonda grup müsabakalarının ardından son 16 turuna geçilecek. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Elenen ekipler ise klasman müsabakaları oynayacak.

TÜRKİYE-DANİMARKA BASKETBOL MAÇI CANLI | TIKLA-İZLE

18 YAŞ ALTI MİLLİ BASKETBOL TAKIM KADROSU

Ali Alyanak, Rüzgar Fenemen, Bora Tahmaz, Rıza Poyraz Paşaoğlu, Kerem Çorumlular, Erdinç Alex Koyun, Mustafa Yiğit Açar, Erkin Kaş, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Yalın Yıldız, Yiğit Pınar

18 YAŞ ALTI MİLLİ BASKETBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ

25 Temmuz Cumartesi 16.30 | Türkiye-Danimarka

Türkiye-Danimarka 26 Temmuz Pazar 21.30 | Sırbistan-Türkiye

Sırbistan-Türkiye 27 Temmuz Pazartesi 16.30 | Türkiye-Slovakya