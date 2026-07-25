Balkan voleybolunun en yetenekli genç yeteneklerini buluşturan U17 Balkan Şampiyonası'nda ay-yıldızlı rüzgârı esmeye devam ediyor. Kosova'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda sergilediği üstün performansla göz dolduran U17 Kadın Milli Voleybol Takımımız, dördüncü maçında güçlü rakibi Bulgaristan'a şans tanımadı. Rakibini 25-14, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-0 gibi net bir skorla geçen Geleceğin Sultanları, turnuvadaki namağlup unvanını koruyarak 4'te 4 yaptı. İşte Türkiye-Arnavutluk maçının canlı yayın bilgileri!

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN?

Voleybol U17 Balkan Şampiyonası grup etabındaki bu son karşılaşma olan Türkiye-Arnavutluk maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

Kosova'daki mücadelede ilk servis atışı Türkiye saati ile (TSİ) 17.00'de yapılacak.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Geleceğin Sultanları'nın Balkan Şampiyonası'ndaki bu son grup mücadelesi, Kosova Voleybol Federasyonu (FVK) Resmi YouTube kanalı üzerinden voleybolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇI CANLI İZLE