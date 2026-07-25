CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Milletler Ligi final maçı ne zaman? VNL finali saat kaçta? Hangi kanalda?

Milletler Ligi final maçı ne zaman? VNL finali saat kaçta? Hangi kanalda?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluk heyecanı doruğa ulaştı. Yarı final karşılaşmalarının ardından gözler büyük finale çevrilirken, voleybolseverler final maçının ne zaman oynanacağını ve kupa mücadelesinde hangi takımların yer alacağını araştırıyor. Finale yükselen Türkiye, Brezilya ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Peki, Milletler Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 15:05 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 16:10
Milletler Ligi final maçı ne zaman? VNL finali saat kaçta? Hangi kanalda?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde büyük final için geri sayım başladı. Yarı finalde Çin'i mağlup eden Türkiye ile İtalya'yı yenen Brezilya, finalde kozlarını paylaşacak. Peki VNL final maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLLETLER LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Brezilya arasındaki 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi final karşılaşması 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi TSİ 14.30'da başlayacak. Milyonlarca voleybolseverin takip edeceği mücadelede 2026 VNL şampiyonu belli olacak.

VNL Milletler Ligi final maçı ne zaman?

MİLLETLER LİGİ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çin ile İtalya arasındaki bronz madalya mücadelesi 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da oynanacak. Yarı final karşılaşmalarını kaybeden iki takım, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayabilmek için parkeye çıkacak. Bronz madalyanın sahibini belirleyecek mücadele, final karşılaşması öncesinde oynanacak. Turnuvanın şampiyonu ise aynı gün saat 14.30'da oynanacak final maçının ardından belli olacak

FİLENİN SULTANLARI'NIN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL'de sergilediği başarılı performansla bir kez daha son dört takım arasına kalmayı başardı. Çeyrek finalde Kanada'yı eleyen milliler, yarı finalde Çin karşısında kazanarak adını finale yazdırdı. Milli oyuncular da yaptıkları açıklamalarda takım içindeki motivasyonun yüksek olduğunu ve tek hedeflerinin organizasyonu altın madalyayla tamamlamak olduğunu vurguladı.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den G.Saray'a 60 milyon euro'luk çalım!
F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı! Olay iddia: 100 bin TL'yi al cesedi yok et
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi
G.Saray'a Bremer şoku! O teklife yanıtı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı 16:32
Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü 16:08
Trabzonspor açıklama! Seyircisiz oynanacak Trabzonspor açıklama! Seyircisiz oynanacak 16:07
Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi 15:14
Milletler Ligi VNL final maçı ne zaman? Milletler Ligi VNL final maçı ne zaman? 15:05
F.Bahçe'de rövanş hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de rövanş hazırlıkları sürüyor 15:01
Daha Eski
Brezilya Kadınlar Milletler Ligi'nde finalde Brezilya Kadınlar Milletler Ligi'nde finalde 13:56
Beşiktaş'tan Fofana bombası! Beşiktaş'tan Fofana bombası! 13:42
"Bundesliga’da oynamak benim için daha kolay" "Bundesliga’da oynamak benim için daha kolay" 13:24
G.Saray'a Bremer şoku! O teklife yanıtı... G.Saray'a Bremer şoku! O teklife yanıtı... 13:23
G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! 12:29
Türkiye-Arnavutluk maçı hangi kanalda? Türkiye-Arnavutluk maçı hangi kanalda? 12:10