2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde büyük final için geri sayım başladı. Yarı finalde Çin'i mağlup eden Türkiye ile İtalya'yı yenen Brezilya, finalde kozlarını paylaşacak. Peki VNL final maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLLETLER LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Brezilya arasındaki 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi final karşılaşması 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi TSİ 14.30'da başlayacak. Milyonlarca voleybolseverin takip edeceği mücadelede 2026 VNL şampiyonu belli olacak.

MİLLETLER LİGİ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çin ile İtalya arasındaki bronz madalya mücadelesi 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da oynanacak. Yarı final karşılaşmalarını kaybeden iki takım, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayabilmek için parkeye çıkacak. Bronz madalyanın sahibini belirleyecek mücadele, final karşılaşması öncesinde oynanacak. Turnuvanın şampiyonu ise aynı gün saat 14.30'da oynanacak final maçının ardından belli olacak

FİLENİN SULTANLARI'NIN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL'de sergilediği başarılı performansla bir kez daha son dört takım arasına kalmayı başardı. Çeyrek finalde Kanada'yı eleyen milliler, yarı finalde Çin karşısında kazanarak adını finale yazdırdı. Milli oyuncular da yaptıkları açıklamalarda takım içindeki motivasyonun yüksek olduğunu ve tek hedeflerinin organizasyonu altın madalyayla tamamlamak olduğunu vurguladı.