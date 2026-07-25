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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 15:01
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 26 Temmuz günü yapacağı idmanla sürdürecek.

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