Karadeniz’den duygusal paylaşım

Fırtına'nın yeni transferlerinden Thierry Karadeniz, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Fırtına'nın yeni transferlerinden Thierry Karadeniz, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. 18 yaşındaki yıldız, "Evimdeyim; annemin memleketinde kendimi çok iyi hissediyorum. Bu büyük kulüp Trabzonspor'da bulunduğum için inanılmaz derecede gururlu ve mutluyum. Emrah Tok ve Fatih Tekke'ye, hayalimi gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma, beni küçük kardeşleri olarak kabul ettikleri için teşekkür ederim" dedi.