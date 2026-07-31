Sessiz Fırtına

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Al Sadd'a 1-0 yenildi. Fırtına, Eintracht Frankfurt mücadelesine göre farklı bir oyun anlayışıyla çıktı. Fatih Tekke, ideale yakın ilk 11 kullanırken takımını daha önde baskı yapan bir anlayışla oynattı. 34'te Nwaiwu'nun ceza sahasında Otavio'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Firmino, penaltıyı gole çevirerek Al Sadd'ı 1-0 öne geçirdi.

ONUACHU FIRSATLARI KAÇIRDI

İkinci yarıya Trabzonspor aynı 11 ile başladı. 48'de Cabral'ın kullandığı serbest vuruş kaleciden döndü. Dönen topta Onuachu, uygun pozisyonda topu auta gönderdi. 62'de sağ kanattan Pina'nın etkili ortasında Onuachu, kale sahasının hemen önünde topu dışa gönderdi. Trabzonspor ikinci hazırlık maçından da mağlup ayrıldı. Bordo-mavililer, son hazırlık maçını pazar günü Udinese ile yapacak.

NASIL OYNADILAR?

CABRAL: Duran topları kullandı, fizik gücü ve mücadelesiyle öne çıktı.

SAVIOLO: Bireysel anlamdaki hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekti.

ARAL ŞIMŞIR: Sol kanada hareket getirdi, Muçi ile iyi bir iletişim kurdu.

MITONGO: Ayağının tozuyla sahaya çıktı, takıma uyum sağlamaya çalıştı.