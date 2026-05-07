Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2026'nın en çok beklenen bölümlerinden biri olan Türk-Yunan ortak ödül oyunu bu akşam ekranlara geldi. Hem Türkiye'den hem de Yunanistan'dan en iddialı isimlerin bir araya geldiği Kırmızı ve Mavi takımlar, dev ödülü kazanmak için parkurda adeta savaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran "Survivor ödül oyununu bugün kim kazandı?" sorusu cevabını buldu. Rakibine karşı parkurun başından sonuna dek üstünlük kuran Kırmızı Takım, skoru lehine çevirerek büyük ödülün sahibi oldu. İşte 7 Mayıs tarihli Survivor son bölüm özeti ve kazanan takımın detayları...

7 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

7 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümde, Türk ve Yunan yarışmacıların oluşturduğu Kırmızı ve Mavi takımlar karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin sonunda kazanan takım Gönüllüler oldu. Yarışmacılar bu galibiyetle birlikte hem moral depoladı hem de muhteşem bir yemeğin ve konforlu konaklamanın tadını çıkarma şansı yakaladı.

SURVIVOR 2026 ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Ödül oyunu heyecanının yanı sıra, haftalık dokunulmazlık mücadeleleri sonucunda eleme adayları da netleşmeye başladı. Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlardan çıkan isimler şunlar olmuştu:

Aday 1: Beyza

Aday 2: Seda