ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ankara Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ankara Üniversitesi taban puanları 2023, AÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ANKARA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 65/67 374,64 275.333
- İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 371,92 286.696
- Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 123/127 359,18 345.513
- Adalet TYT 100/103 354,28 370.915
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 351,76 384.879
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 339,08 462.156
- Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 337,8 470.884
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 337,5 472.927
- Eczane Hizmetleri TYT 65/67 324,37 570.088
- Radyoterapi TYT 60/62 324 573.012
- Fizyoterapi TYT 60/62 323,63 576.018
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 321,23 595.936
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80/82 318,35 620.650
- Fizyoterapi TYT 70/72 317,08 632.003
- Mekatronik TYT 40/41 316,95 633.171
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 65/67 311,65 681.948
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 309,78 699.860
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 309,69 700.664
- Aşçılık TYT 55/57 308,03 717.020
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 50/52 307,77 719.583
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 306,38 733.416
- Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 301,42 785.557
- Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 298,44 817.652
- Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 70/72 298,3 819.193
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 65/67 296,77 835.815
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 294 867.686
- Dijital Fabrika Teknolojileri TYT 40/41 293,55 872.911
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 65/67 291,06 902.223
- Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 288,65 931.321
- Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 288,06 938.467
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 285,72 967.565
- Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 154/158 285,02 976.454
- Moda Tasarımı TYT 55/57 281,3 1.024.759
- İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 281,08 1.027.702
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 279,63 1.046.946
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) TYT 65/67 278,02 1.068.893
- Sosyal Güvenlik TYT 60/62 276,48 1.090.189
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 274,88 1.112.279
- Elektronik Teknolojisi TYT 55/57 272,82 1.142.094
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 45/47 272,77 1.142.817
- Gıda Teknolojisi TYT 50/52 271,93 1.154.835
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 47/49 270,71 1.172.718
- Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 268,86 1.200.365
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) TYT 103/106 266,77 1.232.047
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 266,74 1.232.545
- Yaşlı Bakımı TYT 60/62 265,99 1.244.164
- Turist Rehberliği TYT 65/67 264,79 1.262.509
- Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 40/41 263,78 1.278.321
- Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 250/257 262,46 1.299.408
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 75/77 261,86 1.308.933
- Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 261,66 1.312.359
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 154/158 261,44 1.315.764
- Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 250/257 257,21 1.385.950
- Bitki Koruma TYT 40/41 256,72 1.394.161
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 255,97 1.407.202
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) TYT 154/158 254,23 1.437.290
- Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1000/1025 253,86 1.443.552
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 20/21 247,42 1.560.491
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40/41 246,6 1.576.231
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40/41 245,32 1.600.544
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 50/52 239,13 1.723.352
- Bahçe Tarımı TYT 50/52 238,99 1.726.339
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 550/564 468,88 4.387
- Psikoloji EA 100/103 435,55 14.281
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 404,37 50.092
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 398,01 61.072
- İşletme (İngilizce) EA 30/31 396,02 64.704
- Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 390,42 75.473
- Uluslararası İlişkiler EA 60/62 385,11 86.281
- Politika ve Ekonomi (İngilizce) EA 40/41 384,83 86.858
- İktisat EA 60/62 370,17 120.279
- İşletme EA 60/62 369,62 121.617
- Maliye EA 60/62 364,42 134.973
- Çocuk Gelişimi EA 55/57 349,17 178.915
- Sosyoloji EA 60/62 340,2 209.435
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 338,26 216.601
- Arkeoloji (İngilizce) EA 25/26 335,8 225.915
- Sosyal Hizmet EA 80/82 331,6 243.043
- Felsefe (İngilizce) EA 40/41 326,7 263.879
- Felsefe EA 40/41 319,22 299.372
- Sağlık Yönetimi EA 70/72 317,55 307.732
- Tarım Ekonomisi EA 50/52 313,36 329.627
- Bilgi ve Belge Yönetimi EA 50/52 305,39 375.563
- Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 70/72 291,11 472.350
- Antropoloji EA 50/52 288,5 492.408
- Klasik Arkeoloji EA 50/52 285,3 517.706
- Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) EA 100/103 278,32 577.050
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40/41 272,3 632.644
- Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 30/31 268,71 668.043
- Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 30/31 268,24 672.692
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 400/410 253,99 829.209
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) EA 400/410 240,76 996.018
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp (İngilizce) SAY 60/62 530,29 3.042
- Tıp SAY 320/328 525,98 4.353
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 509,55 11.746
- Diş Hekimliği SAY 140/144 493,28 21.968
- Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 30/31 491,4 23.309
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği SAY 25/26 489,74 24.481
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 487,34 26.213
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 479,83 31.889
- Yazılım Mühendisliği SAY 25/26 477,78 33.483
- Eczacılık SAY 120/123 468,66 40.771
- Eczacılık (İngilizce) SAY 60/62 466,45 42.622
- Veterinerlik (İngilizce) SAY 60/62 458,46 49.281
- Veterinerlik SAY 165/170 443,83 62.045
- Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 100/103 423,88 80.884
- Biyoloji (İngilizce) SAY 30/31 413,12 91.878
- Hemşirelik SAY 180/185 412,9 92.100
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 65/67 411,05 94.091
- Kimya (İngilizce) SAY 20/21 406,76 98.682
- Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 402,58 103.177
- Matematik SAY 60/62 392,54 114.723
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 388,65 119.388
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) SAY 5/5 386,6 121.938
- Veterinerlik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 382,63 126.882
- Matematik (İngilizce) SAY 60/62 379,93 130.401
- Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 355,42 166.671
- Fizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 360,8 157.858
- İstatistik SAY 60/62 353,22 170.444
- Ebelik SAY 110/113 347,63 180.211
- İnşaat Mühendisliği SAY 35/36 345,78 183.552
- Kimya SAY 60/62 333,06 208.766
- Biyoloji SAY 90/93 332,07 210.957
- Bitki Koruma SAY 45/47 321,48 234.956
- Fizik SAY 40/41 318,14 243.153
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 310,72 262.398
- Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40/41 309,78 264.972
- Ortez ve Protez SAY 55/57 301,42 289.213
- Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 300,22 292.887
- Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 15/14 299,02 296.578
- Peyzaj Mimarlığı SAY 75/77 291,24 322.104
- Bahçe Bitkileri SAY 45/47 288,65 331.401
- Aktüerya Bilimleri SAY 60/62 284,97 344.615
- Tarla Bitkileri SAY 45/47 283,88 348.706
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 45/47 283,83 348.911
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 50/52 269,15 411.638
- Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 268,31 415.650
- Zootekni SAY 45/47 266,33 425.387
- Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30/31 257,54 473.007
- Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 35/36 255,57 484.809
- Süt Teknolojisi SAY 30/31 245,06 557.123
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 414,93 12.332
- Tarih SÖZ 80/82 414,26 12.692
- İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20/21 409,27 15.707
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80/82 429,46 6.483
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 65/67 397,29 25.082
- Gazetecilik SÖZ 65/67 379,74 46.429
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 65/67 375,21 53.694
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 374,88 54.260
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 374,55 54.850
- Coğrafya SÖZ 50/52 367,89 66.973
- Coğrafya (İngilizce) SÖZ 40/41 366,69 69.476
- İlahiyat SÖZ 200/205 363,95 75.171
- Sanat Tarihi SÖZ 50/52 353,88 99.933
- Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 342,75 133.821
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 22/22 336,6 156.055
- Sümeroloji SÖZ 20/21 326,33 199.679
- Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 298,98 361.244
- Coğrafya (Uzaktan Öğretim) SÖZ 103/106 292,33 410.711
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 317,49 244.214
- Halkbilimi SÖZ 50/52 313,52 266.671
- Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 286,7 455.687
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 285,86 462.652
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 310,37 285.765
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Japon Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 441,89 11.257
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 438,78 12.055
- Sinoloji DİL 30/31 427,7 14.964
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 426,56 15.304
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) DİL 100/103 423,05 16.317
- Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 417,56 18.019
- İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) DİL 45/47 415,83 18.551
- Dilbilimi DİL 50/52 401,07 23.488
- Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) DİL 50/52 400,87 23.556
- Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 30/31 399,66 23.941
- Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 50/52 396,45 25.049
- İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) DİL 50/52 393,18 26.248
- Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) DİL 100/103 393 26.302
- Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) DİL 100/103 379,04 31.354
- Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 357,77 39.301
- İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 352,18 41.431
- Sinoloji (Uzaktan Öğretim) DİL 100/103 347,59 43.195
- Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 35/36 335,98 47.781
- Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 20/21 331,56 49.554
- Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) DİL 30/31 323,35 52.898
- Arap Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 303,75 60.977
- Hititoloji DİL 20/21 282,7 70.049
- Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) DİL 20/21 272,29 74.663
- Hungaroloji DİL 30/31 250,06 85.352
- Fars Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 247,71 86.539
- Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 2/2 259,63 80.632
- Hindoloji DİL 30/31 220,07 100.810
- Kore Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 212,48 104.587
- Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 20/21 197,97 111.576
- Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) DİL 20/21 194,06 113.307