TARSUS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Tarsus Üni kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TARSUS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Tarsus Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Tarsus Üniversitesi taban puanları 2023, Tarsus Üni kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TARSUS ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

TARSUS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 345,01 424.391

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 310,91 688.926

Eczane Hizmetleri TYT 50/52 307,2 725.201

Adalet TYT 50/52 300,95 790.544

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 299,89 801.849

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 295,74 847.622

Grafik Tasarımı TYT 60/62 276,33 1.092.181

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 50/52 274,31 1.120.530

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 272,51 1.146.529

Mekatronik TYT 40/41 266,27 1.239.803

Makine TYT 40/41 261,8 1.310.013

Lojistik TYT 50/52 259,68 1.344.663

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 259,42 1.348.929

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 253,49 1.450.222

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 248,48 1.540.755

Moda Tasarımı TYT 50/52 248,15 1.546.815

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 247,79 1.553.634

Dış Ticaret TYT 50/52 247,16 1.565.460

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 243,77 1.630.857

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 50/52 240,42 1.697.035

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 234,77 1.815.318

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 40/41 233,25 1.848.382

Pazarlama TYT 30/31 232 1.875.857

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 317,26 309.201

Havacılık Yönetimi EA 30/31 291,28 470.996

Sosyal Hizmet EA 50/52 285,33 517.476

Gümrük İşletme EA 40/41 284,52 524.186

Sağlık Yönetimi EA 40/41 282,61 539.932

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 268,99 665.176

Finans ve Bankacılık EA 40/41 265,07 705.632

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 258,25 780.011

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Dil ve Konuşma Terapisi SAY 20/21 391,78 115.595

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 370,33 143.676

Hemşirelik SAY 40/41 361,77 156.439

Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY 40/41 340,1 194.331

Ebelik SAY 55/57 327,96 219.922

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 45/47 300,38 292.393

Makine Mühendisliği SAY 30/11 299,17 296.116

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 30/31 298,72 297.486

Endüstri Mühendisliği SAY 40/41 298,71 297.518