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e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? | e-Okul kapanacak mı? - 2. dönem e-okul kapanma tarihi

e-okul, veli ve öğrencilerin okul durumuna ilişkin takip yapabilmeleri için kurulmuş MEB tabanlı bir dijital platform olarak yıllardır öğrenci ve veliler tarafından kullanılıyor. Sınav notları ve devamsızlıkların yanı sıra öğretmenlerin öğrenciler için yaptığı değerlendirme sonuçlarına da erişim sağlanabilen e-okul'un 2. dönem sonunda kapanıp kapanmayacağı merak konusu oldu. Peki e-okul ne zaman kapanıyor 2024? e-Okul kapanacak mı? İşte 2. dönem e-okul kapanma tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 23:00
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e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? | e-Okul kapanacak mı? - 2. dönem e-okul kapanma tarihi

e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? | 2. dönemin bitişine sayılı günler kala karne alacak öğrenci ve veliler, e-okulun kapanacağı tarih için araştırmalarını hızlandırdı. Devamsızlık, sınav notları gibi bilgilerin yer aldığı dijital platform hakkında arama motorlarında sorgulanan 'e-okul ne zaman kapanıyor 2024? e-Okul kapanacak mı? 2. dönem e-okul kapanma tarihi' konularını sizler için derledik.

e-OKUL KAPANACAK MI? 2. DÖNEM e-OKUL KAPANMA TARİHİ

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

e-OKUL VELİ/VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NOT GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL VBS NOT ORTALAMASI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2024- 2024 e- OKUL DEVAMSIZLIK NASIL SORGULANIR?

1) E Okul sayfasına girişinizi yapın.

2) Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayın.

3) Önünüze çıkan panelde ikinci sırada bulunan 'Devamsızlık Bilgisi'ne giriniz.

E-OKUL DEVAMSIZLIK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2024- 2024 e- OKUL SINAV NOTU NASIL SORGULANIR?

e-Okul'a giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkündür.

Ayrıca 2023-2024 öğretim yılına dair birinci dönem sınav puanlarını görüntülemek isteyenler de, giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" bölümünün altındaki "Not Bilgisi" seçeneğini işaretleyerek, dönem sonu sınav notlarına ulaşabilir.

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